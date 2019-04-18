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Гра престолів Вибори президента України 2019

Трамп виклав кумедне фото з глибоким сенсом у стилі Гри престолів

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Чи зробив Трамп цей колаж самостійно? - фото 1
Чи зробив Трамп цей колаж самостійно? / The Daily Dot

Президент США Дональд Трамп після прес-конференції генпрокурора Вільяма Барра про підсумки "російського розслідування" опублікував картинку в стилі серіалу Гра престолів з підписом Гру закінчено.

У своєму офіційному Twitter президент розмістив картинку в стилі популярного серіалу, на якій він спиною до глядача стоїть перед хмарою туману.

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Характерним для Гри престолів шрифтом написано Гру закінчено. Зверху додано: Для ненависників і лівих радикальних демократів. Ніякої змови. Ніякого перешкоджання правосуддю. Чи зробив Трамп цей колаж самостійно, не уточнюється.

Трохи раніше Барр підтвердив, що змови Трампа або інших американців з російською владою на виборах у 2016 році не було. Барр подякував спецпрокурору з "російської справи" Роберту Мюллеру за те, що той зміг "розкрити природу спроб Росії втрутитися у виборчий процес".

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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