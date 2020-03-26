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Карантин Коронавірус

Перукар на карантині робить зачіски своєму хлопцю: епічні фото

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Заняття на карантині - фото 1
Заняття на карантині / reddit

У США перукар, яка зараз на карантині, робить незвичні зачіски своєму хлопцеві. Знімками дівчина ділиться у своєму акаунті на сайті Reddit.

Перукар зі США на ім'я Гайді Лі вирішила під час перебування на карантині практикуватися.

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Замість манекена дівчина використовує свого довговолосого бойфренда. Американка створює не тільки незвичні зачіски, а й цілі образи. Тож її коханий уже побував Емі Вайнхауз, принцесою Леєю, Джорджем Вашингтоном та іншими персонажами.

Перукар на карантині робить зачіски своєму хлопцю: епічні фото - фото 394319

Перукар на карантині робить зачіски своєму хлопцю: епічні фото - фото 394320

Перукар на карантині робить зачіски своєму хлопцю: епічні фото - фото 394321

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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