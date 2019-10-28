Дитячі костюми на Хеловін 2019: найкращі образи для хлопчиків і дівчат

Малеча любить Хеловін не лише за ласощі й жахастика, а й за можливість одягти вигадливі образи монстрів чи чарівних створінь. Ми підготували для вас найкращі костюми для дітей на Хеловін.

Костюми для дівчат на Хеловін

Попри те, що на Хеловін потрібно вдягати страшні костюми, дівчата не гребують вбранням різних принцес, тваринок, магічних створінь, які насправді не дуже страшні.

Костюм чудо-дівчинки

Костюм Венді Адамс

Костюм Дівчатка-павука

Костюм Белль на Хеловін

Костюм Малефісенти на Хеловін

Костюм відьми

Костюм принцеси на Хеловін

Костюм Русалоньки

Костюм феї

Костюм кажана на Хеловін

Костюм зомбі

Костюм ангела на Хеловін

Скелет

Арлекін

Костюм Харлі Квін на Хеловін

Червона Шапочка

Костюми для хлопців на Хеловін

Костюм Джона Сноу

Едвард руки-ножиці

Костюм пірата

Костюм Фредді Крюгера

Костюм клоуна на Хеловін

Грінч викрадач Різдва

Костюм графа Дракули

Тиранозавр

Костюм Гаррі Поттера

Дитячі костюми на Хеловін

Костюм черепашки-ніндзя

Штурмовик

Посіпака

Дияволеня

Костюм скелета на Хелловін

Костюм ніндзя на Хеловін

Динозавр

Костюм гарбуза

Пенівайз

Костюм павука