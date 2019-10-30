Британський прем'єр Борис Джонсон став популярним персонажем на Хеловін

До цьогорічного свята Хеловін у Великобританії діти активно готують костюми, що зображають главу уряду Бориса Джонсона, який несе з собою Brexit. Прем'єр цього року потрапив в десятку найпопулярніших в Британії героїв.

Згідно з дослідженнями Beano Studios, в цьому році прем'єр-міністр Британії зайняв 10 місце в списку найпопулярніших серед дітей героїв на Хеловін. Більша частина з опитаних двох тисяч британських батьків і дітей заявили, що сприймають Brexit як натхнення для свята, понад 25% мають намір одягнутися 31 жовтня в костюми відомих британських політиків.

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"У вас є великий шанс, що маленький Борис Джонсон постукає у двері вашого будинку", – йдеться в повідомленні.

В цілому дві третини учасників опитування вважають Джонсона "найстрашнішою знаменитістю", поряд з Трампом і такими художніми персонажами як Людина-павук і Джокер.

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