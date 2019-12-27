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Трамп пожартував про вирізану сцену з його участю з Сам удома 2 в Канаді
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Президент США Дональд Трамп припустив, що сцену з його участю в комедії "Сам удома 2" вирізали при показі на канадському телеканалі CBC через прем'єр-міністра країни Джастіна Трюдо. Про це американський лідер написав у Twitter.
Так, Дональд Трамп зробив репост публікації телеканалу Fox-13, в якій повідомлялося, що популярний різдвяний фільм був показаний на CBC в урізаному вигляді.
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"Вважаю, Джастіну Т. не особливо подобається, що я змушую його платити за НАТО і торгівлю", – заявив Трамп. "Фільм ніколи не буде колишнім! (Просто жартую)", – додав президент США.
Раніше телеканал CBC підтвердив, що прибрав сцену за участю Трампа, однак рішення не було пов'язане з політикою. Як стверджує телеканал, епізод з нинішнім главою США зник з фільму ще у 2014 році, щоб звільнити місце для реклами.
У комедії Сам удома 2 1992 року Трамп зіграв власника готелю в Нью-Йорку, де головний герой Кевін Маккаллістер опинився з кредитною карткою батька. В епізоді, який триває близько десяти секунд, він допомагає хлопчикові, підказавши, як пройти в хол готелю.
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