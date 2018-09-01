Трамп показав, як Google його дискримінує: опубліковано відео

Президент США Дональд Трамп на своїй сторінці ву Facebook опублікував відеоролик, в якому показав, як пошукова система Google його "дискримінує".

На кадрах видно, як Google щорічно рекламував президентське звернення до нації колишнього американського лідера Барака Обами, на той момент чинного. Однак, як тільки президентом США став Дональд Трамп, найбільший пошуковик негайно припинив цю практику.

До слова: Трамп заявив, що Google видає про нього лише погані новини

Президент США закликав зупинити "упередженість" пошукової системи Google.

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