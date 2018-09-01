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Трамп показав, як Google його дискримінує: опубліковано відео

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Дональд Трамп - фото 1
Дональд Трамп / bbc

Президент США Дональд Трамп на своїй сторінці ву Facebook опублікував відеоролик, в якому показав, як пошукова система Google його "дискримінує".

На кадрах видно, як Google щорічно рекламував президентське звернення до нації колишнього американського лідера Барака Обами, на той момент чинного. Однак, як тільки президентом США став Дональд Трамп, найбільший пошуковик негайно припинив цю практику.

До слова: Трамп заявив, що Google видає про нього лише погані новини

Президент США закликав зупинити "упередженість" пошукової системи Google.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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