Трамп дав пораду компанії Apple, яка дозволить зекономити

Президент США Дональд Трамп у своєму Twitter порадив Apple будувати більше заводів на території Америки.

Раніше ж стало відомо про те, що існує ймовірність, що частина продукції Apple подорожчає через запланований урядом Штатів 25-відсотковий податок на ввезення устаткування та комплектуючих з Китаю.

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Компанія, щоб уникнути зростання вартості своїх продуктів і падіння продажів, написала лист у торгову палату США з проханням внести поправки до законодавства та виключити свої товари зі списку тих, що потрапляють під нові мита.

Згодом президент США Дональд Трамп відповів на прохання Apple у своєму Twitter.

"Ціни Apple можуть зрости через високі мита, які ми можемо застосувати до Китаю, але є легкий спосіб знизить податок на продукцію до нуля. Виробляйте свої товари в Сполучених Штатах, замість Китаю. Починайте будувати нові заводи. Здорово ж!" – пише Трамп.

Проте зробити це для Apple буде дуже не просто. Справа не тільки в оплаті робочої сили, а й в злагодженій роботі сформованих колективів і доступі до ресурсів. І якщо американській компанії потрібно буде багато часу для підбору співробітників, то у Foxconn – заводу виробника продукції Apple – на наймання тисяч висококваліфікованих співробітників підуть від сили тижні.

Очевидно, що президент Трамп розраховує на ще більші вкладення в економіку США від компанії. Однак Apple і так багато інвестує в Штати, а побудова заводу на території Америки спричинить багато проблем.

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