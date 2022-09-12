"Тракторні війська" в дії: на відео зняли "евакуацію" покинутого окупантами танка Т-72Б3

У перші місяці повномасштабної війни мережу облетіли кадри, як українські аграрії тащили на буксирі трофейну ворожу техніку собі "на господарство". На тлі контрнаступу ЗСУ так звані "тракторні війська" знову активізувалися.

Так, українські трактористи затрофеїли ще один російський танк. На цей раз здобиччю став модернізований танк Т-72БЗ. Відповідне відео "евакуації" техніки окупантів опублікували на сторінці Збройних сил України у Facebook.

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Тракторні війська України: час збирати врожай, – лаконічно прокоментували ролик українські бійці.

На кадрах видно, як упевнено аграрії тягнуть танк Т-72Б3. Українські військові навмисно зупинили свій автомобіль на узбіччі, аби сфотографувати те, як трактористи буксирують покинуту окупантами техніку. Один із тракторів тягнув бойову машину за собою, а інший "притримував" його позаду.

Примітно, що на трофейному танку вже виднілися слова "Слава Україні!" У майбутньому він послужить нашим захисникам та попрацює проти російської армії.

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