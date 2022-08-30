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війна Спростовуємо фейки

Чи можна перехопити ракети та "хакнути": 4 поширені фейки про "HIMARS"

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фейки про "HIMARS" - фото 1
фейки про "HIMARS" / wikipedia/ Angelo Mejia

Американські "HIMARS" чудово служать українським захисникам на фронті, дозволяючи зменшити кількість російських загарбників на нашій території. Але й навколо цієї реактивної артилерійської системи вже виникли фейки.

На озброєнні ЗСУ зараз є близько 20 одиниць реактивних систем залпового вогню, серед яких і американські HIMARS. Вони ефективно показали себе на фронті та дозволяють українським воїнам відправляти ворогів вслід за російським кораблем. Але HIMARS фігурує не лише у позитивних новинах, а й у фейкових. Тому у Центрі протидії дезінформації пояснили, чи відповідають подібні тези реальності.

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  • Фейк: Росія вже знищила 60% HIMARS

Правда: у Міноборони та у Пентагоні підтвердили, що абсолютно всі надані Україні "HIMARS" не лише неушкоджені, а й продовжують виконувати бойові завдання на фронті.

  • Фейк: Росіяни змогли "хакнути" HIMARS

Правда: У HIMARS є власна комп'ютерна система, однак російські окупанти не здатні вловити їх сигнали на відстані. Тому й шанси на те, що загарбникам все ж вдасться "хакнути" HIMARS близькі до нуля.

Чи можна перехопити ракети та 'хакнути': 4 поширені фейки про 'HIMARS' - фото 512267
  • Фейк: HIMARS жодним чином не змінюють ситуацію на фронті

Правда: Завдяки цим системам українським військовим вдалось перетворити у палаючих брухт щонайменше 50 ворожих складів боєприпасів.

  • Фейк: Російські війська перехоплюють десятки ракет, випущених "HIMARS", що фактично змушує Україну витрачати цінні ракети в нікуди

Правда: Це доволі фантастична думка, оскільки російська система ППО технічно не здатна на перехоплення ракет від HIMARS.

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