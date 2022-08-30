Чи можна перехопити ракети та "хакнути": 4 поширені фейки про "HIMARS"

Американські "HIMARS" чудово служать українським захисникам на фронті, дозволяючи зменшити кількість російських загарбників на нашій території. Але й навколо цієї реактивної артилерійської системи вже виникли фейки.

На озброєнні ЗСУ зараз є близько 20 одиниць реактивних систем залпового вогню, серед яких і американські HIMARS. Вони ефективно показали себе на фронті та дозволяють українським воїнам відправляти ворогів вслід за російським кораблем. Але HIMARS фігурує не лише у позитивних новинах, а й у фейкових. Тому у Центрі протидії дезінформації пояснили, чи відповідають подібні тези реальності.

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Фейк: Росія вже знищила 60% HIMARS

Правда: у Міноборони та у Пентагоні підтвердили, що абсолютно всі надані Україні "HIMARS" не лише неушкоджені, а й продовжують виконувати бойові завдання на фронті.

Фейк: Росіяни змогли "хакнути" HIMARS

Правда: У HIMARS є власна комп'ютерна система, однак російські окупанти не здатні вловити їх сигнали на відстані. Тому й шанси на те, що загарбникам все ж вдасться "хакнути" HIMARS близькі до нуля.

Фейк: HIMARS жодним чином не змінюють ситуацію на фронті

Правда: Завдяки цим системам українським військовим вдалось перетворити у палаючих брухт щонайменше 50 ворожих складів боєприпасів.

Фейк: Російські війська перехоплюють десятки ракет, випущених "HIMARS", що фактично змушує Україну витрачати цінні ракети в нікуди

Правда: Це доволі фантастична думка, оскільки російська система ППО технічно не здатна на перехоплення ракет від HIMARS.

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