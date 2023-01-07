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Традиційна українська страва ковбаса з драчкою – рецепт від Клопотенка

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Традиційна українська страва ковбаса з драчкою – рецепт від Клопотенка - фото 1

Український шеф-кухар Євген Клопотенко поділився рецептом приготування української традиційної ковбаси з картоплею. Спробуйте приготувати й ви вдома таку смакоту – ковбасу з драчкою!

Євген Клопотенко пропонує приготувати традиційну українську страву – ковбасу з драчкою.

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На Галичині цю страву називають бараболянка чи бульбянка, на Сіверщині – кутня кишка зі шкварками, а на Поліссі – ковбаски з драчкою. Поступово ковбаса з картоплею стала настільки популярною, що зайняла місце на святковому столі, а саму технологію намагаються зберегти – для цього її навіть внесли до Сумського обласного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини. І щоб унікальні рецепти не забувалися, рецепт був спеціально відтворений для чудового проєкту Фуд-гід Україною, щоб у кожного була можливість відчути зв'язок поколінь", – коментує кухар.

Інгредієнти:

  • 1 кг картоплі (приблизно 6-8 штук)
  • 2 середні цибулі
  • 150 г сала
  • 2 яйця
  • 2 ст. л. соняшникової олії для смаження
  • 1 м натуральної свинячої кишки
  • сіль та перець до смаку
Традиційна українська страва ковбаса з драчкою – рецепт від Клопотенка - фото 518088

Рецепт:

  1. Дрібно поріжте 150 г сала, перекладіть на пательню та трохи витопіть.
  2. Як це станеться, додайте до нього 2 цибулі, порізані кубиком. Обсмажте до м'якості та відставте, щоб трохи охолонула.
  3. Очистьте 1 кг картоплі та потріть на крупній тертці.
  4. Одразу додайте обсмажене сало з цибулею, вбийте 2 яйця, посоліть, поперчіть та добре перемішайте, щоб всі інгредієнти рівномірно розподілилися. У вас має вийти рідка маса.  
  5. Увімкніть духовку розігріватися до 180 градусів та помийте 1 см свинячої кишки від солі.
  6. За допомогою спеціальної насадки на м'ясорубку або ручної насадки начиніть кишку, але не щільно, щоб не луснула в процесі приготування.
  7. Розігрійте пательню з 2 ст. л. соняшникової олії, зубочисткою зробіть проколи в ковбасі, щоб вона не луснула та обсмажте її з обох боків до золотавої скоринки.
  8. Після перекладіть до форми для запікання та випікайте 30-40 хвилин за температури 180 градусів.
  9. Подавайте охолодженою та зі сметаною, бо так найсмачніше.

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