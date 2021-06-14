Toyota запустила підписку на тюнинг: як вона працює

Toyota за підтримки Kinto запустила власний сервіс підписки на автомобілі ще пару років назад. Проте тепер компанії зважилися на експеримент: автомобілі, за задумом партнерів, "розвиватимуться разом з людьми".

За цим гаслом ховається підписка ще й на тюнинг, причому виходячи з індивідуальних переваг. Автомобілі отримуватимуть регулярні апдейти програмного забезпечення та можливість оптимізації основних характеристик з точки зору водіння, проходження поворотів і гальмування. Для передплатників стануть доступні й інші оновлення, про які обіцяють розповісти пізніше, пише Autoblog.

Це цікаво: Несподівана гонка: чи зможе Toyota GR Yaris обійти на треку BMW M3 E46 – відео

Первістком програми стане "гарячий" хетчбек Toyota GR Yaris у спеціальному виконанні Morizo ​​Selection, доступний винятково за передплатою. Він відрізняється автографом президента компанії Акіо Тойода у кутку вітрового скла, логотипами гоночної команди Rookie Racing на колесах і підлокітнику водійських дверей, а також кольоровими мітками на пружинах і амортизаторах.

Щомісячна плата за підписку на хот-хетч складе як мінімум 54 340 ієн на місяць за умови укладення контракту на три роки. Перше оновлення для GR Yaris Morizo ​​Selection заплановане на весну 2022 року.

Читайте також: Polestar запропонував нову схему покупки свого нового гібрида: вона вас здивує