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Toyota випустить екстремальну версію пікапа Tundra

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На нас очікує потужніша версія Toyota Tundra - фото 1
На нас очікує потужніша версія Toyota Tundra

У лінійці нової Toyota Tundra назріває поповнення. Пікап отримає модифікацію, пристосовану до заїздів по всіх видах бездоріжжя.

Про це повідомляє The Drive з посиланням на джерела, які стверджують, що серійна версія такої Tundra вже готова та проходить випробування. За їх даними, новинка буде схожа на шоу-кар TRD Desert Chase і зможе конкурувати з Ford F-150 Raptor.

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Toyota випустить екстремальну версію пікапа Tundra - фото 493916

Toyota Tundra Desert Chase, підготовлена ​​до шоу SEMA минулого листопаду, зовні відзначилася широким обважуванням, каркасом безпеки та додатковими блоками оптики спереду та на даху. Ковані колісні диски розмірністю 18 дюймів "взули" у 37-дюймові шини General Grabbers, ще дві покришки помістили до кузова. Також пікапу-всюдиходу дісталися довгохідна підвіска та корисний на бездоріжжі інвентар: домкрат, балон із вуглекислим газом та місткості для води та палива.

Toyota випустить екстремальну версію пікапа Tundra - фото 493915

Шоу-кар збудували на базі заводської версії TRD Pro з тією ж бензиноелектричною установкою i-Force Max, яка належить стандартному пікапу. До її складу входять бензиновий мотор V6 і електродвигун, вбудований між мотором і 10-швидкісним автоматом, що в сумі розвивають 443 кінські сили. Можливо, для топового пікапа їй додадуть потужності, щоб кинути виклик Ford F-150 Raptor з 456-сильним V6 3.5 HO EcoBoost.

Toyota випустить екстремальну версію пікапа Tundra - фото 493917

Дебют екстремальної модифікації Tundra може відбутися під час заїзду пустелею, у рамках якого пікап має продемонструвати весь свій потенціал. Таку інформацію мають джерела, проте сама Toyota поки офіційно не підтверджує появу нової версії.

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