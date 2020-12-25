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Toyota випустила крихітний електрокар: він менший за Smart
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В Японії стартував продаж крихітного електрокара Toyota під назвою C + Pod. Сітікар з пластиковим кузовом призначений для коротких поїздок на невеликі відстані й поки пропонується тільки корпоративним клієнтам. За габаритами машина менша за Smart ForTwo.
Рядовим японцям C + Pod, вартість якого стартує з 1 650 000 ієн, стане доступний тільки у 2022 році.
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За габаритами Toyota C + Pod поступається навіть Smart ForTwo: його довжина досягає 2490 міліметрів, ширина – 1290 міліметрів, а висота – 1550 міліметрів. Для порівняння, розміри двомісного Smart: 2695х1663х1555 міліметрів. Відстань між осями електрокара становить 1780 міліметрів, а дорожній просвіт – 145 міліметрів.
Внаслідок використання пластикових кузовних панелей вдалося домогтися і вельми скромною маси – вона варіюється від 670 до 690 кілограмів у залежності від оснащення. Ще одна особливість C + Pod – маленький радіус повороту, який дорівнює всього 3,9 метра.
Сітікар укомплектований діодною оптикою та 13-дюймовими шинами, спереду в підвісці застосовані стійки McPherson. Салон для економії місця залишили без центрального тунелю. На передній панелі розташовані великі аналогові елементи управління функціями автомобіля та режимами руху, а також монохромний дисплей, вбудований у товсту білу рамку.
Двигун Toyota C + Pod розташований ззаду. Його максимальна потужність складає всього 9,2 кіловата, або 12,5 кінської сили, а крутний момент – 56 Нм. Швидкість, яку здатний розвинути задньопривідний електрокар, не перевищує 60 кілометрів на годину. Мотор живиться від літій-іонного акумулятора об'ємом 9,06 кіловат-години, розміщеного під підлогою. Він забезпечує запас ходу до 150 кілометрів, а також може служити джерелом енергії для побутових приладів. На повну зарядку йде від 5 до 16 годин.
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