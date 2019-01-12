Toyota відродила легендарну спортивну версію седана Mark X

В Японії стартував прийом замовлень на чотиридверну Toyota у версії GRMN.

У Mark X актуального покоління вже був варіант GRMN, створений спортивним підрозділом Toyota – Gazoo Racing. Така версія вийшла на японський ринок в 2015 році, її тираж був обмежений 100 екземплярами. Наразі ж представлений рестайлінговий Mark X GRMN, найдорожча модифікація в лінійці чотиридверок.

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За основу був узятий задньопривідний седан в комплектації 350RDS. Зовні від звичайного Mark версія GRMN відрізняється більш агресивними бамперами, гратами радіатора, пофарбованими в чорний корпусами зовнішніх дзеркал і спойлером, наявністю здвоєних вихлопних патрубків (до речі, у молодшого Mark X GR Sport майже такий самий дизайн).

Жорсткість кузова була збільшена за рахунок додавання 252-х додаткових точок зварювання. Крім того, у Toyota Mark X GRMN переналаштували підвіску, рульове управління зробили більш чуйним. Також седан отримав 19-дюймові ковані алюмінієві диски BBS і різнорозмірні шини.

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