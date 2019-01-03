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Нова Toyota Supra вийшла на гоночну трасу
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Довгоочікуване спортивне купе Toyota Supra нового покоління нарешті вийшло на гоночну трасу.
Щоправда, поки лише в рамках тизеру, де потрібно постаратися щось побачити.
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Toyota вже оголосила дату прем'єри нової Supra – автомобіль покажуть 14 січня на автосалоні в Детройті. Ну, а поки ця дата не настала, марка представила черговий тизер моделі.
У чорно-білому ролику з висоти пташиного польоту показана гоночна траса, на якій у світлі фар їде автомобіль. Опис, згідно з яким "звук двигуна відлунює на трасі біля підніжжя гори Фудзі", натякає на автодром Fuji Speedway.
Новий тизер не дає жодної інформації ані про дизайн моделі, ані про її характеристиках, але недавній витік фотографій дозволяє говорити про те, що в серійному купе зійдуться риси концепт-карів FT-1 і FT-HS.
Під капотом ховатиметься лінійка моторів нового BMW Z4 – флагманський 3-літровий турбомотор і 2-літровий турбомотор для базових версій. Всі двигуни будуть поєднуватися тільки з 8-ступінчастою автоматичною коробкою передач.
Глава проекту Тецуя Тада підтвердив, що в Toyota розглядає можливість створення спортивної GRMN-версії, а також кабріолета. Ну і крім того відроджена Supra братиме участь в різних гоночних серіях як в Японії, так і в США.
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