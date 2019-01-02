Toyota в Токіо покаже потужний Hilux Black Rally Edition

Новинку від Toyota покажуть на автосалоні у Токіо

На виставці Tokyo Auto Salon-2019 у січні цього року відбудеться дебют ексклюзивної версії пікапа Hilux, створеного фірмовим підрозділом TRD.

На автосалоні у Токіо в січні 2019 року буде показано чимало цікавих машин, і однією з них виявиться Toyota Hilux Black Rally Edition – особлива модифікація популярного пікапа, створена спеціально для Японії.

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Зазначимо, що на автосалоні в Сан-Паулу в листопаді вийшов пікап під брендом Gazoo Racing, що не має, втім, ніяких спортивних нахилів. Ну а японці вирішили створити модель за допомогою підрозділу Toyota Racing Development.

Основною відмінністю Hilux Black Rally Edition є нові чорні легкосплавні колеса, підніжки з боків кабіни, хромовані патрубки вихлопної системи та наклейки на кузові. Не варто забувати про бризковики з логотипами TRD, дугу безпеки в кузові і червону кришку паливного бака.

Замовити Toyota Hilux Black Rally Edition в Японії можна буде з будь-яким типом кабіни. Але не пікап стане головною прем'єрою марки в Токіо – на цьому ж автосалоні буде показаний прототип гоночної Toyota Supra нового покоління.

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