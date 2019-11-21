Hyundai показала кросовер майбутнього

Шоу-кар показали під час виставки у Лос-Анджелесі

Компанія Hyundai привезла на автосалон у Лос-Анджелесі концептуальний кросовер Vision T з незвичайними фарами. Він покликаний продемонструвати, якими будуть автомобілі південнокорейського бренду в недалекому майбутньому.

Шоу-кар називають провісником наступного покоління Tucson, який, за чутками, з'явиться на ринку в середині 2020 року. Vision T перевершує серійний кросовер за габаритами: його довжина дорівнює 4610 міліметрів, ширина – 1938 міліметрів, а висота – 1704 міліметрів.

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Особливістю концепту стали "невидимі" світлодіодні фари, інтегровані в візерунок решітки радіатора. Можливо, це дизайнерське рішення в майбутньому буде використовуватися на "товарних" моделях марки. Vision T отримав гібридну силову установку та функцію підзарядки від звичайної мережі.

Що ж стосується нового покоління Tucson, то, як очікується, кросовер запропонують з 300-сильним турбомотором об'ємом 2,5 літра і 1,6-літровим наддувним двигуном у поєднанні з восьмиступеневим "автоматом".

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