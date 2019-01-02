Toyota Prius отримала пакет агресивного тюнінгу

У Modellista пропонують важіль коробки передач з підсвічуванням для Toyota Prius / Motor1.com

Доробки для моделі Toyota Prius підготувала компанія Modellista.

На автосалоні в Токіо в січні 2019 року фірма Modellista представить два варіанті кузовного обважування для Toyota Prius. Iconic Style передбачає агресивний вигляд з новими бамперами і порогами, а також 18-дюймовими колесами.

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Виконання Elegant Ice Style відрізняється більш витонченим підходом за рахунок невеликого спойлера на передньому бампері, додаткових вставок в задньому бампері, а також за рахунок двоколірних 17-дюймових колес і достатку хромованих декоративних елементів.

Для салону, незалежно від тюнінгу кузова, в Modellista пропонують важіль коробки передач з підсвічуванням, дерев'яні декоративні панелі, шкіряну обробку і багато іншого.

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