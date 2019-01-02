Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Новий рік 2019 Різдво

Toyota Prius отримала пакет агресивного тюнінгу

  • 22
У Modellista пропонують важіль коробки передач з підсвічуванням для Toyota Prius - фото 1
У Modellista пропонують важіль коробки передач з підсвічуванням для Toyota Prius / Motor1.com

Доробки для моделі Toyota Prius підготувала компанія Modellista.

На автосалоні в Токіо в січні 2019 року фірма Modellista представить два варіанті кузовного обважування для Toyota Prius. Iconic Style передбачає агресивний вигляд з новими бамперами і порогами, а також 18-дюймовими колесами.

І ще: Джеремі Кларксон назвав п'ять найкращих автомобілів року

Виконання Elegant Ice Style відрізняється більш витонченим підходом за рахунок невеликого спойлера на передньому бампері, додаткових вставок в задньому бампері, а також за рахунок двоколірних 17-дюймових колес і достатку хромованих декоративних елементів.

Для салону, незалежно від тюнінгу кузова, в Modellista пропонують важіль коробки передач з підсвічуванням, дерев'яні декоративні панелі, шкіряну обробку і багато іншого.

Читайте також: Volkswagen зробить конкурента Land Rover Defender

Джерело: carscoops
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Xiaomi Mi Band 4 та Samsung Galaxy S10: найочікуваніші гаджети 2019 року
  • 31.12.2018, 12:13
  • 575
Найкращі новорічні та різдвяні фільми: ТОП 20 комедій про Різдво
  • 21.12.2018, 10:29
  • 51089
Гарні привітання з Днем народження українською мовою
  • 25.04.2018, 20:31
  • 967074
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Авто