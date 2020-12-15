Toyota присвятила авто людям, які працювали під час епідемії COVID-19: фото

Британський підрозділ компанії Toyota представив спеціальний GR Yaris, покликаний віддати данину поваги працівникам життєво важливих сфер економіки, які працювали і продовжують працювати під час пандемії коронавірусу.

Зовнішній вигляд хот-хетча був розроблений 16-річною старшокласницею Алісою Гудлайф з Уельсу в рамках мистецького конкурсу компанії "Створи ліврею для ралі-кара". Автомобіль презентували на фінальному етапі чемпіонату WRC в італійській Монці.

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Головним елементом малюнка є медична маска з ременями навколо бічних дзеркал, яка немов закриває передню частину машини. Дах і задня частина автомобіля пофарбовані в кольори веселки, а з боків зображені профілі медсестри, вчителя, будівельника, продавця і поліцейського. У малюнку також використовуються нарциси – офіційна квітка Уельсу.

Нагадаємо, що Yaris випускається компанією Toyota з 1999 року. За ці роки модель отримала титул "Автомобіля року в Європі" і широке визнання покупців. У грудні нинішнього року компанія відзначила випуск 4-мільйонного екземпляра Toyota Yaris, який зійшов з конвеєра компанії у Франції.

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