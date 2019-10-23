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Літаюче таксі розігнали до 100 км/год: відео

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Аеротаксі Lilium Jet - фото 1
Аеротаксі Lilium Jet / engadget

Німецьке аеротаксі Lilium Jet пройшло всі випробування, серед яких й тести на безпеку. Тепер повітряний транспорт випробують на високих швидкостях, розігнавши машину до більш, ніж 100 км/год.

Під час випробувального польоту апарат перейшов з вертикального польоту в горизонтальний. Цей маневр є одним з найскладніших в аерокосмічній галузі.

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Крім того, таксі пройшло всі заплановані випробування, в тому числі тести на безпеку. Тепер апарат протестують на високих швидкостях.

Аеротаксі Lilium Jet оснащено 36 електродвигунами і може розганятися до 300 км/год. Апарат претендує на "титул" найшвидшого електричного літака з вертикальним зльотом і посадкою у світі.

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Джерело: engadget
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