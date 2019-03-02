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Toyota представить гоночну Supra класу GT4
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З виходом задньопривідного купе Supra у компанії Toyota з'явилася основа для створення гоночних автомобілів відразу декількох класів. І судячи з концепт-кара, який Toyota представить в Женеві, компанія працює над машиною класу GT4.
Концепт розроблений підрозділом Toyota Motorsport GmbH, який базується у Кельні. Там же створюють спортпрототип для чемпіонату світу WEC. Цікаво, що рівно рік тому, ще до прем'єри серійної машини, Toyota представила на Женевському автосалоні-2018 Supra в образі гоночного купе.
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Toyota GR Supra GT4 отримала розвинений каркас безпеки, міжколісний диференціал, що самостійно блокується, посилені півосі і гоночні гальма Brembo зі складовими дисками (чавунна фрикційна частина й алюмінієва маточина).
Розроблено нове аеродинамічне оперення з переднім дифузором і розвиненим спліттером. Причому обидві деталі виготовлені з пластику, армованого натуральними волокнами. На третіх дверях змонтовано регульоване антикрило з кріпленням типу "лебедина шия". Також концепт оснащений вибухобезпечним бензобаком і системою швидкої дозаправки (вона потрібна в довгих перегонах).
А ось кузов, основні агрегати та схема підвіски збережені стандартними, як того і вимагає дух і буква правил класу GT4. Передня підвіска – на стійках Макферсон, ззаду – багатоважільна схема. Звичайно, пружини і амортизатори – спеціальні, гоночні.
Двигун – штатна рядна "шістка" BMW B58 з двопотоковим турбокомпресором, додатково оснащена гоночним блоком управління. При цьому збережена і штатна коробка передач – восьмиступеневий "автомат".
Для машин класу GT4 це нехарактерно: зазвичай на них використовують або гоночні секвентальні коробки (як на Mercedes-AMG GT4), або серійні "роботи" з двома зчепленнями, адаптовані для спорту (як на BMW M4 GT4 або Porsche Cayman GT4). Не виключено, що надалі гідромеханічний "автомат" все-таки замінять кулачковою коробкою.
З новою Supra у компанії планують взяти участь в марафоні "24 години Нюрбургринга", в класі SP8T. Добова гонка пройде на Північній петлі 22-23 червня. Але клієнтським командам Supra GT4 стане доступна пізніше.
Клас GT4 – один з найпопулярніших у світі. Зараз змагання за цими правилами проводяться в Європі, США, Японії, інших країнах Азії. У серії VLN, яка проходить на Північній петлі Нюрбургринга, для машин GT4 виділений клас SP10.
Більшість європейських виробників спорткарів мають версії машин класу GT4 – наприклад, Aston Martin Vantage GT4, Alpine A110 GT4, Audi R8 LMS GT4, BMW M4 GT4, Ford Mustang GT4, Mclaren 570S GT4, Mercedes-AMG GT4, Porsche Cayman GT4 CS MR.
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