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MARUV Євробачення 2019 8 березня

Seat поділився зображенням першого електромобіля

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У Женеві Seat покаже електромобіль - фото 1
У Женеві Seat покаже електромобіль

Компанія Seat показала тизер своєї першої електричної моделі, дебют якої відбудеться на автосалоні в Женеві. Новинка буде побудована на платформі MEB і в серію піде у 2020 році.

В основу електрокара Seat ляже модульний "візок" MEB, який концерн Volkswagen використовував на всіх електричних прототипах серії I.D.

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Запас ходу прототипу складе близько 500 кілометрів, його оснастять комплексом ADAS (набір електронних систем допомоги водієві) другого рівня автоматизації та розширеним набором комунікаційних систем.

Тизерне фото електричного Seat - фото 310865
Тизерне фото електричного Seat

Платформа MEB – універсальна архітектура, на якій можуть базуватися моделі різних класів і розмірів. Блок акумуляторів розташований під підлогою: він складається з індивідуальних осередків, скомпонованих в модулі необхідного розміру. Вони підтримують зарядку від побутової мережі, настінного Wallbox і швидкісних терміналів.

Тяговий електромотор у MEB встановлений на задній осі. Спереду розміщені високовольтна електрична система обігріву, зарядний пристрій і радіатор системи охолодження.

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Джерело: Motor
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