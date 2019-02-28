Seat поділився зображенням першого електромобіля

Компанія Seat показала тизер своєї першої електричної моделі, дебют якої відбудеться на автосалоні в Женеві. Новинка буде побудована на платформі MEB і в серію піде у 2020 році.

В основу електрокара Seat ляже модульний "візок" MEB, який концерн Volkswagen використовував на всіх електричних прототипах серії I.D.

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Запас ходу прототипу складе близько 500 кілометрів, його оснастять комплексом ADAS (набір електронних систем допомоги водієві) другого рівня автоматизації та розширеним набором комунікаційних систем.

Тизерне фото електричного Seat

Платформа MEB – універсальна архітектура, на якій можуть базуватися моделі різних класів і розмірів. Блок акумуляторів розташований під підлогою: він складається з індивідуальних осередків, скомпонованих в модулі необхідного розміру. Вони підтримують зарядку від побутової мережі, настінного Wallbox і швидкісних терміналів.

Тяговий електромотор у MEB встановлений на задній осі. Спереду розміщені високовольтна електрична система обігріву, зарядний пристрій і радіатор системи охолодження.

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