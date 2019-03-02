Виглядає ефектно: дизайнер McLaren F1 удосконалив сінгапурський гіперкар

Автівка отримала не вельми помітні, але важливі зміни

Дизайнер McLaren F1 Пітер Стівенс допоміг компанії Dendrobium Automotive, яка базується в Англії, доопрацювати електрогіперкар D-1. Автомобіль отримав невеликі, але, за словами керівництва фірми, дуже важливі зміни, а також нову версію – XP-2.

Основа електрокара – вуглепластиковий монокок, накритий зовнішніми панелями з композитних матеріалів. З чуток, D-1 XP-2 побудований на платформі FW-EVX, розробленої Williams Advanced Engineering. Маса автомобіля – 1750 кілограмів, а потужність силової установки становить 1825 кінських сил і 2000 Нм крутного моменту. З місця до 97 кілометрів на годину D-1 XP-2 розганяється за 2,7 секунди і досягає максимальної швидкості 322 кілометри на годину.

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Мабуть, головна відмінність нової версії Dendrobium D-1 від попередньої – звичайні бічні дзеркала замість камер.

Натхненням для дизайну гіперкара стали квітки орхідеї Дендробіум, батьківщиною якої заведено вважати країни Азії.

У проекті, крім, Williams Advanced Engineering, яка відповідала за аеродинаміку та електричні системи гіперкара, взяли участь колишні співробітники Koenigsegg, Lamborghini, Lotus, McLaren і Rimac.

Концепт Dendrobium дебютував на Женевському автосалоні у 2017. Будівництвом гіперкара займалася сінгапурська Vanda Electrics, яка під цей проект відкрила дочірню фірму Dendrobium Motors. У 2018 році було прийнято рішення, що будівництвом автомобіля займеться британська Dendrobium Automotive.

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