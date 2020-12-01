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Toyota представила седан з вбудованими баками для водню
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Компанія Toyota представила новий седан Toyota Mirai з вбудованими баками для водню. Седан має нижчий профіль та довшу колісну базу.
В автомобілі встановлені три баки, які можуть вмістити до 56 кг водню, що дозволяє проїхати близько 644 км без підзарядки.
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У новому поколінні Toyota Mirai ділить платформу з флагманським седаном концерну, Lexus LS. Від нього машина успадкувала не тільки задню підвіску, але і більш розкішний інтер'єр, при цьому скоротивши вартість в порівнянні з першим поколінням. Toyota розраховує продати десятки тисяч Mirai другого покоління, а в кращому випадку не менше сотні тисяч. Попутно доведеться розвивати і заправну мережу, але відповідних ініціатив зараз не так багато в порівнянні з тими ж зарядними станціями для електромобілів.
Навіть якщо Mirai не дозволить Toyota завоювати значну частку ринку легкових автомобілів з силовими установками нового покоління, отриманий досвід корпорація зможе використовувати при створенні вантажного і залізничного транспорту на водневих паливних елементах.
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