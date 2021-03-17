Toyota представила футуристичний концепт Aygo X prologue: круті фото

Компанія Toyota опублікувала фотографії екстер'єру концепту Aygo X prologue, передвісника нового Aygo. Завдяки збільшеному дорожньому просвіту і великим колесам, прототип схожий на субкомпактний кросовер.

Toyota Aygo X prologue отримав повністю новий дизайн. У передній частині хетчбека, пише Motor1, інженери розмістили оригінальну світлодіодну оптику, яка виконана у вигляді єдиного елемента, сегменти якого заходять на капот.

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Задня частина прототипу отримала збільшене скло, оточене вертикальними ліхтарями, дизайн яких схожий на ті, якими оснащений Volvo C30. Як і концепція, Toyota Aygo виконаний у двокольоровому забарвленні кузова, тому покупці моделі зможуть персоналізувати під себе екстер'єр хетчбека.

Головною особливістю п'ятидверного Aygo X prologue став збільшений дорожній просвіт і великі колеса, завдяки яким хетчбек A-класу став схожий на компактний кросовер. Автомобіль оснастили масивними радіаторними гратами, в яких розмістили шестигранні протитуманки. Крім того, прототип обладнаний заднім висувним кріпленням для велосипеда, а також вбудованими в бічні дзеркала екшн-камерами. Однак, чи добереться цей функціонал до серійної версії моделі, поки невідомо.

Яким буде інтер'єр Toyota Aygo, а також технічні характеристики оновленого хетчбека, компанія все ще тримає в секреті. Відомо, що новинка буде побудована на модульній платформі TNGA-B, на якій зараз збирають найкомпактніші автомобілі японської марки – Yaris і його крос-версію. Очікується, що серійний Toyota Aygo з'явиться до кінця 2021 року.

На початку березня компанія Toyota підтвердила розробку міського автомобіля, який також називали наступником Aygo. Представники японської марки тоді повідомили, що новинка буде доступна тільки на європейському ринку.

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