На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Toyota представила футуристичний концепт Aygo X prologue: круті фото
-
- 17
Компанія Toyota опублікувала фотографії екстер'єру концепту Aygo X prologue, передвісника нового Aygo. Завдяки збільшеному дорожньому просвіту і великим колесам, прототип схожий на субкомпактний кросовер.
Toyota Aygo X prologue отримав повністю новий дизайн. У передній частині хетчбека, пише Motor1, інженери розмістили оригінальну світлодіодну оптику, яка виконана у вигляді єдиного елемента, сегменти якого заходять на капот.
Це цікаво: Як виглядає унікальний Peugeot, який пустять з молотка за 400 тисяч євро
Задня частина прототипу отримала збільшене скло, оточене вертикальними ліхтарями, дизайн яких схожий на ті, якими оснащений Volvo C30. Як і концепція, Toyota Aygo виконаний у двокольоровому забарвленні кузова, тому покупці моделі зможуть персоналізувати під себе екстер'єр хетчбека.
Головною особливістю п'ятидверного Aygo X prologue став збільшений дорожній просвіт і великі колеса, завдяки яким хетчбек A-класу став схожий на компактний кросовер. Автомобіль оснастили масивними радіаторними гратами, в яких розмістили шестигранні протитуманки. Крім того, прототип обладнаний заднім висувним кріпленням для велосипеда, а також вбудованими в бічні дзеркала екшн-камерами. Однак, чи добереться цей функціонал до серійної версії моделі, поки невідомо.
Яким буде інтер'єр Toyota Aygo, а також технічні характеристики оновленого хетчбека, компанія все ще тримає в секреті. Відомо, що новинка буде побудована на модульній платформі TNGA-B, на якій зараз збирають найкомпактніші автомобілі японської марки – Yaris і його крос-версію. Очікується, що серійний Toyota Aygo з'явиться до кінця 2021 року.
На початку березня компанія Toyota підтвердила розробку міського автомобіля, який також називали наступником Aygo. Представники японської марки тоді повідомили, що новинка буде доступна тільки на європейському ринку.
Читайте також: ТОП 3 помилки при проїзді лежачих поліцейських, які допускають майже усі водії
-
21:49Toyota представила футуристичний концепт Aygo X prologue: круті фото
-
21:1718 березня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:48Занадто крихкий: ASUS ROG Phone 5 провалив тест на міцність (відео)
-
20:19Як позбутися вигорання на роботі: кілька ефективних порад
-
19:51Це був важкий рік: Кім Кардашян дала інтерв'ю після новин про розлучення
-
Українська музика 2020 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
19:41Дослідники з'ясували, як рівень тестостерону впливає на щедрість чоловіків
-
19:24На продаж виставили лімузин Cadillac з фільму Хрещений батько: його стартова ціна смішна
-
19:11На Юпітері зафіксували грандіозну світлову бурю: відео
-
18:54У Samsung пояснили, чому у 2021 році не покажуть новий Galaxy Note21
-
18:40В OnlyFans заборонили публікувати оголений контент, зроблений в громадських місцях
-
18:23Гороскоп на 18 березня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
18:10Британська круїзна компанія анонсувала подорожі в нікуди
-
17:53Трансгендерний чоловік уперше знявся для обкладинки Time
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
17:39Американські копи отримають в користування унікальний пікап Ford: фото
-
17:24Без ПЛР-тестів і карантину: за яких умов можна вільно подорожувати до Ісландії
-
17:15ТОП 3 помилки при проїзді лежачих поліцейських, які допускають майже усі водії
-
16:53Учені розповіли, завдяки чому могло зародитися життя на Землі
-
16:40У мережі обирають логотип для нового київського пирога Kyiv Pie: запропоновано 5 варіантів
-
16:24Як виглядає унікальний Peugeot, який пустять з молотка за 400 тисяч євро
-
16:12Жінка позбулася гігантських сідниць, прибравши з тіла силікон: фото ДО і ПІСЛЯ
-
15:52Мішель Обама прокоментувала скандальне інтерв'ю Меган Маркл і принца Гаррі
-
15:25Найрозкішніша модель: представлено Hummer M1-R з двигуном на 800 кінських сил
-
14:47Місячний календар стрижок на квітень 2021: дні, коли стригти волосся
-
20:19Як позбутися вигорання на роботі: кілька ефективних порад
-
17:15ТОП 3 помилки при проїзді лежачих поліцейських, які допускають майже усі водії
-
14:47Місячний календар стрижок на квітень 2021: дні, коли стригти волосся
-
11:17ТЕСТ: Що тобі варто зробити на День Святого Патрика?
-
09:21Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 17 березня
-
07:32Чи безпечно тренуватися у захисній масці: пояснення науковців
- 16 березня
-
21:48Психологи назвали 3 типи людей, які найбільше схильні до зрад
-
19:30Тест на уважність: знайти всі літери зможе не кожен
-
16:21Як змінювалася сексуальна наречена Кріштіану Роналду Джорджина Родрігес: фото 18+
-
14:40Голос країни 2021: які учасники потрапили в команди 11 сезону
-
11:45Гороскоп на квітень 2021: прогноз на цей місяць для знаків Зодіаку
-
09:17Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 16 березня
-
07:19Цей старий Volvo продають за 20 мільйонів доларів, і ось чому
- 15 березня
-
20:42Схуднути раз і назавжди: 5 секретів спортивної фігури
-
18:00Голлівудські актори у своїй першій та крайній на цей момент ролі
-
14:45Для релаксу і міцного здоров'я: названі корисні властивості какао
-
11:15Греммі 2021: оголошені найкращі пісні та співаки року
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 15 березня
-
08:50Голос країни 11 сезон 8 випуск: як пройшли перші вокальні бої учасників
- 14 березня
-
20:50Дівчина тижня: розкута американська модель Рейчел Кук, яка обожнює голі фото (18+)
-
17:55Чи можна тримати шини на балконі: як правильно зберігати зимову гуму до наступного сезону
-
14:53Гороскоп на цей тиждень 15 – 21 березня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
12:55Музичні новинки березня: плейлист популярних пісень для хорошого настрою
-
09:31Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 14 березня
-
08:48Чому правильне харчування може стати причиною набору ваги: пояснення лікарів