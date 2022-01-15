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Toyota показала нову гоночну машину класу GT3

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Наразі новинка Toyota – прототип, який потребує доопрацювань - фото 1
Наразі новинка Toyota – прототип, який потребує доопрацювань

Підрозділ Gazoo Racing активно підтримує клієнтську спортивну програму Toyota та пропонує приватним командам дві машини: GR Supra GT4 та Lexus RC F GT3. Останній ганяє в американському чемпіонаті IMSA WeatherTech SportsCar, японських Super GT та Super Taikyu.

Судячи з Токійського автосалону, на роль наступника претендує спортивний автомобіль GR GT3. Поки що це концепт, причому він представлений без характеристик та будь-яких подробиць, пише Motor.

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У прес-релізі немає жодної конкретики, тільки пара розпливчастих фраз про те, що Gazoo Racing створюватиме гоночні машини з нуля. Тобто відмовиться від практики перероблення серійних моделей. Крім того, компанія збирається розширювати клієнтську спортивну програму, а накопичений досвід та знання використовуватиме для подальшої розробки болідів класу GT3 та дорожніх автомобілів.

Toyota показала нову гоночну машину класу GT3 - фото 492200

За словами президента Gazoo Racing Кодзі Сато, ходовий прототип GR GT3 з'явиться до кінця 2022 року. У такому разі можна припустити, що продажі почнуться ближче до 2024 року, на який заплановано дебют машин категорії GT3 у чемпіонаті FIA WEC. Вони замінять собою два класи, GTE Pro та GTE Am, і, за задумом, приваблять у перегони більше приватних команд, натомість заводським колективам вхід буде офіційно закрито.

Toyota показала нову гоночну машину класу GT3 - фото 492201

Технічних характеристик машини поки що немає. Нинішній Lexus RC F GT3, наприклад, оснащений двигуном V8 5.4 потужністю понад 500 кінських сил у парі із шестиступінчастою секвентальною коробкою передач. Оскільки частина кузовних панелей та елементів салону виготовлені з вуглепластику, то важить купе всього 1300 кілограмів проти 1700 для дорожньої дводверки.

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