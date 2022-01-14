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Subaru представила 1088-сильний електричний гіперкар
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Компанія Subaru привезла на Токійський автосалон електричний гіперкар. Над ним вона працювала майже два роки у рамках проєкту, спрямованого на розвиток електромобільних технологій в автоспорті.
Купе назвали STI E-RA, що розшифровується як Electric-Record Attempt, хоча на рекорди новинка поки що не претендує. Електрокар призначений для треку і, як запевняють розробники, здатний проїхати трасу Нюрбургринг за 6 хвилин і 40 секунд – це хоч і вражаючий результат, але далеко не найшвидший, пише Motor.
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Гіперкар розроблявся з нуля і досі не завершений, наприклад, ще не готова двомісна кабіна. Відомо, що завдовжки автомобіль перевищує п'ять метрів, його ширина становить два метри, висота – 1,31 метра, а колісна база дорівнює 2,69 метра. У рух E-RA приводить електрична установка із чотирма електромоторами Yamaha (по одному на кожному колесі), які сумарно розвивають 1088 кінських сил. Їх живить батарея на 60 кіловат-годин.
Динамічні характеристики гіперкара у компанії не наводять, позначивши лише цільовий час проходження Нюрбургрингу: 20,8-кілометровий трек купе E-RA має проїхати за 6 хвилин і 40 секунд. Тобто повільніше за Porsche 911 GT2 RS з пакетом Manthey Performance (6:38.835). Сам заїзд відбудеться лише у 2023 році.
Для порівняння, час проходження кола в іншого електричного гіперкара – Volkswagen ID.R – становить 6 хвилин і 5,336 секунди.
Разом з E-RA на автосалоні у Токіо дебютувала STI-версія електрокросовера Solterra (поки перебуває у статусі концепту). Вона отримала великий спойлер та яскраво-червоні накладки, що вказують на її спортивний характер. Чи піде такий кросовер до серії, поки що невідомо.
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