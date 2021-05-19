Toyota показала на відео пікап Tundra нового покоління

Компанія Toyota опублікувала короткий відеотизер нового пікапа Tundra. І хоча на 9-секундному відео складно розрізнити щось крім оптики, він натякає на швидке оновлення моделі, яка не міняла покоління з 2007 року.

На кадрах видно основні блок-фари і Т-подібні ходові вогні, які раніше вже засвітилися на шпигунському знімку. А також ще кілька джерел освітлення: жовті габаритні вогні, "протитуманки" та центральну секцію. На головній фотографії також можна розглянути нове оформлення решітки радіатора, яку не видно на тизері.

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За попередніми даними, базою для Tundra наступного покоління стане рамна платформа Toyota під внутрішньою кодовою назвою F1. На ній же у майбутньому побудують позашляховики Sequoia і 4Runner, а також пікап Tacoma.

Про технічну начинку поки офіційних даних немає. Очікується, що зі зміною генерації з моторної гами пікапа зникне 5,7-літровий V8, а на зміну йому прийде скромніший двигун: "твін-турбо" V6 об'ємом 3,5 літра, що розвиває до 450 кінських сил. Крім цього, Toyota готує для Tundra гібридну силову установку.

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