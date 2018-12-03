Toyota показала людиноподібного робота на дистанційному управлінні

Оператор робота перебуває у спеціальному екзоскелеті з шоломом віртуальної реальності на голові. Це дозволяє йому бачити те, що відбувається "очима" робота.

Компанія Toyota допрацювала представленого в минулому році людиноподібного робота T-HR3: тепер ним можна управляти мережами п'ятого покоління, в експериментах інженер зміг керувати рухами робота з відстані у 10 кілометрів.

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T-HR3 – робот-гуманоїд третього покоління. Він спочатку розроблявся під дистанційне керування людиною. Оператор робота перебуває у спеціальному екзоскелеті з шоломом віртуальної реальності на голові. Це дозволяє йому бачити те, що відбувається "очима" робота і з високою точністю управляти всіма його рухами.

"На цей раз, з метою поліпшення використання у практичних середовищах T-HR3 успішно контролювався бездротовим способом", – йдеться в прес-релізі Toyota.

Водночас, сам робот завдяки новому способу зв'язку отримав можливість збереження балансу тіла і контролю координації, щоб підтримувати його у вертикальному положенні. Віддалене управління пристроєм стало доступне тільки після появи 5G і більш широких каналів передачі даних.

Кінцева мета компанії полягає в тому, щоб використовувати робота для надання допомоги пацієнтам або іншим особам з обмеженою рухливістю.

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