Toyota показала концепт автомобіля для Місяця

Toyota створить ровер з тиском всередині кабіни для японської місії на Місяць. Пристрій зможе перевозити двох космонавтів і буде самокерованим.

Як йдеться в заяві, ровер зможе проїхати до 10 тисяч кілометрів завдяки сонячній енергії і технології паливних осередків Toyota. Транспортер буде розміром з два мікроавтобуси і оснащений шістьма колесами. Салон площею в 13 квадратних метрів вперше зроблять "населеним": космонавти зможуть перебувати там без скафандрів і дихати.

До слова: NASA оприлюднило дату запуску людей на Місяць

За планами JAXA, ровер здійснить посадку на Місяць в 2029 році. У заяві агентства наголошується, що його відправлять до прибуття людей і пристрій сам добереться до місця посадки космонавтів.

В останні роки Місяць знову став об'єктом досліджень космічних програм різних країн. На початку 2019 року китайський зонд вперше здійснив посадку на зворотному боці Місяця, а в NASA оголосили про прискорення підготовки людей до повернення на Місяць.

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