Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Серіал Школа Серіал Кріпосна Гороскоп на день

NASA оприлюднило дату запуску людей на Місяць

  • 19
Коли запустять людей на Місяць - фото 1
Коли запустять людей на Місяць / vistanews

У Національному управлінні з аеронавтики і дослідженню космічного простору мають намір знову висадити людей на поверхню супутника Землі Місяць. Про це повідомив керівник американського відомства Джим Брайнденстайн.

Так, перед висадженням людей на Місяць NASA приступить до запуску серії маленьких комерційних місій, які будуть доставляти на Місяць роботів і деякі матеріали.

Це цікаво: Як звучить космос: нове відео NASA, яке дивує

У 2028 році NASA планує запустити людей на місяць - фото 313613
У 2028 році NASA планує запустити людей на місяць

Зазначено, що основною метою послань є перевірка нових кораблів, а також підготовка "ґрунту" для доставки астронавтів на супутник Землі вже в 2028 році.

Брайнденстайн також зазначив, що після відправлення людей на земний супутник, NASA почне займатися відправленням астронавтів на Марс.

Читайте також: Корабель Crew Dragon повернувся на Землю: відео приземлення

Джерело: nasa
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Вигравай зарплату президента на Радіо МАКСИМУМ!
  • 04 березня, 15:17
  • 1988
Чому варто йти на фільм Капітан Марвел: рецензія зі спойлерами
  • 08 березня, 14:14
  • 421
Гороскоп на сьогодні – 11 березня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
  • Вчора, 00:05
  • 534
Загрузка...

Конкурс

Вигравай зарплату президента на Радіо МАКСИМУМ!
Новини
Радіо Максимум Новини NASA