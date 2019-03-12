NASA оприлюднило дату запуску людей на Місяць

Коли запустять людей на Місяць / vistanews

У Національному управлінні з аеронавтики і дослідженню космічного простору мають намір знову висадити людей на поверхню супутника Землі Місяць. Про це повідомив керівник американського відомства Джим Брайнденстайн.

Так, перед висадженням людей на Місяць NASA приступить до запуску серії маленьких комерційних місій, які будуть доставляти на Місяць роботів і деякі матеріали.

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У 2028 році NASA планує запустити людей на місяць

Зазначено, що основною метою послань є перевірка нових кораблів, а також підготовка "ґрунту" для доставки астронавтів на супутник Землі вже в 2028 році.

Брайнденстайн також зазначив, що після відправлення людей на земний супутник, NASA почне займатися відправленням астронавтів на Марс.

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