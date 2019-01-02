Toyota підготувала цікаву модифікацію Corolla

Японський автогігант Toyota анонсував плани по випуску зарядженої версії моделі C-класу – Corolla.

Розробкою автомобіля займуться фахівці спортивного підрозділу японців – Gazoo Racing.

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Як пишуть наші колеги з австралійських ЗМІ, вже через кілька років у продаж надійде гарячий хетчбек Corolla з шильдиком GR. Автомобіль запустять через деякий час після офіційного дебюту відродженої Supra.

На жаль, поки тойотівці ніяких технічних або візуальних подробиць щодо проекту зарядженої Corolla не оголошують. Очікується, що автомобіль отримає більш потужний двигун, ніж яким комплектується стоковий хетчбек, а також спеціальний аеродинамічний обвіс.

Toyota підготувала цікаву модифікацію Corolla

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