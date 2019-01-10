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BMW показала, як виглядатиме арктичний кемпер
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Підрозділ BMW Designworks спеціалізується на партнерстві з іншими компаніями, щоб уявити собі майбутнє.
Його останнє починання – концепція Futurelight Camper, заснована на співробітництві з компанією з виробництва верхнього одягу The North Face.
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Компактна установка забезпечує безпечне місце для сну при подорожі у холодних умовах. Концепція зараз демонструється на виставці побутової електроніки 2019 року – CES.
Зовні кемпера використовується тканина The North Face Futurelight, яку називають технологією Nanospinning. Вона застосовується для виготовлення повітропроникного і водонепроникного матеріалу, завдяки наявності отворів нанорозміру, що дозволяють повітрю циркулювати, а внутрішня частина залишається завжди сухою. BMW натягує цю тканину на куполоподібну раму.
Нижня рама виконана з вуглецевого волокна, а всередині досить місця для двох осіб. Погулявши по снігу, концепція дасть можливість туристам відпочити і заночувати в сухому місці.
Офіційний анонс BMW і The North Face не дає детальної інформації про концепцію Futurelight Camper. Компанія не має наміру запускати такі кемпери у виробництво.
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