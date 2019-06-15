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Toyota "навчиться" самостійно глушити двигун

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Toyota показала технологію, яка врятує забудькуватих водіїв - фото 1
Toyota показала технологію, яка врятує забудькуватих водіїв

Компанія Toyota розповіла про нові системи безпеки, які скоро повинні з'явитися на автомобілях марки. Вони розроблені спеціально для забудькуватих водіїв.

Перша електронна новинка під назвою "Auto Shut Off" з'явиться на Toyota 2020 модельного року, які продаються на американському ринку.

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Вона буде автоматично глушити двигун через певний проміжок часу, щоб допомогти тим водіям, хто може припаркувати машину і піти, забувши вимкнути мотор. Це допоможе не тільки економити паливо, але і, наприклад, уникнути отруєння чадним газом, якщо автомобіль стоїть у гаражі.

Система також зможе відправляти на смартфон власника сповіщення про тривалу роботу двигуна і свою роботу.

Функція підійде для забудькуватих водіїв - фото 334527

Друга новинка - "Automatic Park" - з'явиться на моделях, оснащених електронним стоянковим гальмом. Вона автоматично включить ручник, якщо водій забув перевести важіль коробки в "паркінг", вийшовши з машини.

Втім, поки невідомо, чи з'явиться така функція на автомобілях Toyota в інших країнах.

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Джерело: Motor
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