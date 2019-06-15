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Ці авто приносять задоволення своїм власникам

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Понад 50% задоволення отримав Lexus - фото 1
Понад 50% задоволення отримав Lexus / Lexus | LC

Для когось автомобіль – тільки засіб пересування, але велика частина автолюбителів насолоджуються самим процесом водіння.

Аналітики проаналізували результати опитування, яке провели серед автолюбителів і з'ясували, які марки машин асоціюються у водіїв не тільки як транспортний засіб, але і як різновид задоволення.

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Це опитування було проведене ще в листопаді 2018 року. Отже, найчастіше отримують задоволення від свого автомобіля власники британської марки Land Rover, на їх частку припадає 65%. Понад 50% отримали такі бренди: Lexus (59,5%), Mercedes-Benz (59,3%), Volvo (57,1%), Volkswagen (56,7%), Mitsubishi (52,5%).

Land Rover Discovery - фото 334316
Land Rover Discovery

Крім того досить непоганий показник дістався і корейській компанії Kia, рівно 50%. Також експерти відзначили автомобілі брендів BMW, Honda і Citroen, які отримали нижчі показники за результатами опитування: 47,6%, 47,2% і 45,5% відповідно.

Kia Stonic - фото 334318
Kia Stonic

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Джерело: drivehome
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