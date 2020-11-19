Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Холостячка Топ-модель по-українськи

DeLorean з фільму Назад у майбутнє проти мініатюрного Tesla Cybertruck: епічна гонка

  • 0
Дивіться гонку DeLorean та мініатюрного Tesla Cybertruck - фото 1
Дивіться гонку DeLorean та мініатюрного Tesla Cybertruck

Канадські блогери опублікували на своєму Youtube-каналі відео незвичайної дрег-гонки. Суперниками стали знаменитий DeLorean DMC-12 з серії фільмів "Назад у майбутнє" та репліка пікапа Tesla Cybertruck, виконана у масштабі 1: 2.

Канадська копія пікапа Ілона Маска, за винятком розмірів, зовні повністю повторює оригінальний Cybertruck. У пікапа, висотою приблизно по пояс дорослій людині, аналогічний незграбний дизайн кузова з нержавіючої сталі, такі ж світлодіодні ходові вогні та відкидна вантажна платформа. В салон репліки можна потрапити через скляний дах, а всередині може розміститися тільки одна людина. Для керування водієві доступні традиційні кермо і педалі, а також мультимедійний екран, на який виводиться інформація про стан силової установки.

Це цікаво: Morgan випустить прощальну серію трициклів 3 Wheeler

У рух мініатюрний Cybertruck призводять 3 електромотори, розташовані на передній і задній осях. За словами творців репліки, загальний крутний момент "міні-Тесли" становить 850 Нм. Інші динамічні характеристики електропікапа невідомі. Її створення обійшлося інженерам у 50 143 долари. В ролі опонента мініатюрної Tesla блогери поставили знаменитий DeLorean DMC-12, яким володіє один з них. Купе обладнане 2,9-літровим V6 потужністю 150 кінських сил.

На старті гонки Tesla Cybertruck вдалося на частки секунди вирватися вперед, проте мініатюрний пікап відразу ж здав позиції і залишився далеко позаду DeLorean. Уже після закінчення заїзду блогери з'ясували, що причиною настільки невдалого виступу копії "Тесли" став електромотор, який під час заїзду відмовив. Однак, попри те, що фахівцям вдалося полагодити його прямо на треку, влаштовувати повторну гонку канадці не стали.

У кінці лютого блогери Youtube-каналу The Hacksmith виставили репліку електропікапа Tesla Cybertruck на змагання з перетягування канату проти Ford F-150. Попри величезну різницю в габаритах канадська копія склала серйозну конкуренцію американському пікапу.

Читайте також: Жере непомірно: відомий розхід палива 1500-сильного Bugatti Chiron Pur Sport

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Дівчина тижня: гаряча Луна Бенна, яка стала ще популярнішою після появи у Tinder (18+)
  • 15 листопада, 21:53
  • 1214
Яку джинсову куртку купити чоловікам цієї зими: 10 модних моделей з хутряною підкладкою
  • 15 листопада, 18:50
  • 128
Гороскоп на цей тиждень 16 – 22 листопада: прогноз для всіх знаків Зодіаку
  • 15 листопада, 16:17
  • 661
Загрузка...
Новини