DeLorean з фільму Назад у майбутнє проти мініатюрного Tesla Cybertruck: епічна гонка

Канадські блогери опублікували на своєму Youtube-каналі відео незвичайної дрег-гонки. Суперниками стали знаменитий DeLorean DMC-12 з серії фільмів "Назад у майбутнє" та репліка пікапа Tesla Cybertruck, виконана у масштабі 1: 2.

Канадська копія пікапа Ілона Маска, за винятком розмірів, зовні повністю повторює оригінальний Cybertruck. У пікапа, висотою приблизно по пояс дорослій людині, аналогічний незграбний дизайн кузова з нержавіючої сталі, такі ж світлодіодні ходові вогні та відкидна вантажна платформа. В салон репліки можна потрапити через скляний дах, а всередині може розміститися тільки одна людина. Для керування водієві доступні традиційні кермо і педалі, а також мультимедійний екран, на який виводиться інформація про стан силової установки.

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У рух мініатюрний Cybertruck призводять 3 електромотори, розташовані на передній і задній осях. За словами творців репліки, загальний крутний момент "міні-Тесли" становить 850 Нм. Інші динамічні характеристики електропікапа невідомі. Її створення обійшлося інженерам у 50 143 долари. В ролі опонента мініатюрної Tesla блогери поставили знаменитий DeLorean DMC-12, яким володіє один з них. Купе обладнане 2,9-літровим V6 потужністю 150 кінських сил.

На старті гонки Tesla Cybertruck вдалося на частки секунди вирватися вперед, проте мініатюрний пікап відразу ж здав позиції і залишився далеко позаду DeLorean. Уже після закінчення заїзду блогери з'ясували, що причиною настільки невдалого виступу копії "Тесли" став електромотор, який під час заїзду відмовив. Однак, попри те, що фахівцям вдалося полагодити його прямо на треку, влаштовувати повторну гонку канадці не стали.

У кінці лютого блогери Youtube-каналу The Hacksmith виставили репліку електропікапа Tesla Cybertruck на змагання з перетягування канату проти Ford F-150. Попри величезну різницю в габаритах канадська копія склала серйозну конкуренцію американському пікапу.

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