Toyota Land Cruiser 200 перетворили на куленепробивний лімузин

Бельгійське тюнінг-ательє Carat Duchatelet підготувало свою версію Toyota Land Cruiser 200: японський позашляховик перетворили на лімузин, який не боїться куль.

У результаті доопрацювань Toyota Land Cruiser 200 витягнувся у довжину на 50 сантиметрів і отримав броню рівнів B6 і B7.

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Для початку тюнерам довелося розпиляти автомобіль на дві половини і зробити вставку. Потім були встановлені посилені гальма та нова підвіска, яка могла б впоратися зі збільшеною через куленепробивний кузов масою.

Салон також зазнав змін: всередині лімузина з'явилися перегородка, величезний телевізор, висувні столики, а також модернізовані крісла. В обробці інтер'єру використовувалися тільки преміальні матеріали: натуральне дерево, високоякісна шкіра і алькантара.

У Carat Duchatelet пропонують клієнтам два рівні захисту на вибір – B6 і B7. В обох випадках броньований кузов здатний витримати постріл кулями калібром до 7,85 міліметра.

Вартість броньованого лімузина Toyota Land Cruiser 200 не розкривається. Її оголошують кожному клієнту особисто.

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