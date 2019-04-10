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Toyota Highlander: з'явився тизер нового кросовера

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Toyota Highlander 2020 - фото 1
Toyota Highlander 2020 / motor1

Компанія Toyota випустила тизер четвертого покоління кросовера Highlander. Презентація автомобіля відбудеться в середині квітня на автосалоні в Нью-Йорку.

Автомобіль у відеотизері зображений за допомогою 3D-інсталяції, а автором його виступив художник Майкл Мерфі. Відомо також, що Презентація автомобіля запланована в середині квітня на автосалоні в Нью-Йорку. Про це повідомляється на Facebook-сторінці Toyota USA.

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Очікується, що продажі автомобіля почнуться до кінця поточного року. Новинка повинна істотно зрости в розмірах, в порівнянні з попередником.

Попередньо відомо, що машина буде оснащена опціями переднього та повного приводів, а також буде гібридна версія.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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