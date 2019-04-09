Rolls-Royce Phantom отримав версію з приватним простором

Дилер Rolls-Royce в Гонконзі передав клієнтові подовжений седан Phantom, особливістю якого стала ізольована для приватності задня частина кузова.

Автомобілі Rolls-Royce стали синонімом розкоші, тому придумати щось незвичайне для такої машини складно. Але клієнтові з Гонконгу вдалося – він замовив для себе седан з опцією Privacy Suite.

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Отже, за цією назвою ховається Rolls-Royce Phantom з подовженою колісною базою та приватним простором, організованим на другому ряду сидінь єдиного у своєму роді автомобіля.

Автомобіль оснащений електрохромною скляною перегородкою за спинками передніх крісел, яка може бути як повністю прозорою, так і абсолютно непрозорою. Також седан оснастили просунутою системою шумоізоляції й інтеркомом – пасажир може спілкуватися з водієм у будь-який момент, а водій може викликати пасажира, який або прийме, або відхилить виклик.

Задні сидіння оснащені повним набором регулювань та систем комфорту, пасажирам доступні пара 12-дюймових моніторів з навушниками, шторки на всіх вікнах, а також особливе освітлення, включаючи оббивку даху, стилізовану під "зоряне небо". Салон оброблений дорогим деревом.

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