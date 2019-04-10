На українських дорогах помітили розкішний BMW X7 2019

Цей кросовер BMW виділяється не тільки зовні / Auto24

Флагманський семимісний кросовер BMW зняли на дорогах України. Авто коштує 2,8 мільйонів гривень.

Фото BMW X7 2019 надіслав читач topgir з Одеси. Причому, зняв він найдорожчу версію M50d за 2,8 млн. гривень. Відрізнити її можна за обважування і 21-дюймовим литим дискам.

І ще: В Україні помітили дуже рідкісний дорогий спорткар

Однак кросовер BMW виділяється не тільки зовні. Під його капотом ховається трилітровий дизель з чотирма турбінами. Він розвиває 400 л. с. і має 760 Н ∙ м крутного моменту. З ним 2,5-тонний гігант стартує до 100 км/год за 5,4 с і розвиває 250 км/год.

Комплектація BMW X7 M50d включає чотирьохзонний клімат-контроль, паркувальний автопілот, Wi-Fi, адаптивний круїз-контроль, системи автоматичного гальмування, контролю розмітки і "сліпих" зон.

Читайте також: Як часто треба міняти трансмісійну рідину в авто