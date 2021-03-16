Родом з 70-х: Opel готує свою найнезвичайнішу модель

Німецький виробник вирішив відродити легендарне купе, старт виробництва якого припав на початок 1970-х років. При цьому новий Opel Manta стане не зовсім новою моделлю, а скоріше модернізованим авто в єдиному екземплярі.

В Opel спорт-купе Manta GSe ElektroMOD вже анонсували, випустивши коротенький відеотизер. На ньому новинка виглядає дуже заманливо, повідомляє Autocar. Цікаво те, що модель Opel Manta 1970 року послужила джерелом натхнення для оформлення капота паркетника Opel Mokka (2020 року) другого покоління, який відразу оснастили електричною варіацією Mokka-e.

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Компанія анонсувала рестомод Opel Manta GSe ElektroMOD – електрокар з сучасним цифровим кокпітом і виглядом Manta сімдесятих. Електрична Manta рекламує електрифікацію бренду (до 2024 року кожна модель Opel буде електрифікована).

Скільки сил отримає Manta GSe ElektroMOD – поки неясно. Про всяк випадок нагадуємо, що Mokka-e має мотором на 136 к.с. і 260 Н•м, батарею місткістю 50 кВт•год.

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