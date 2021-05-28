Toyota анонсувала прем'єру загадкового кросовера

Toyota опублікувала короткий відеотизер. З його допомогою вона анонсувала швидку прем'єру загадкової моделі. Схематично змальовані контури японська компанія пообіцяла "втілити у життя" 2 червня – ймовірно, мова йде про кросовер Corolla Cross для ринку США.

Силует моделі окреслено усього чотирма лініями, які позначають розвинені колісні арки, підвіконну лінію та дах зі спойлером-козирком. Майже у точності такий же тизер Toyota показала влітку минулого року, коли анонсувала дебют кросовера Corolla Cross, пише Motor1.

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Першим ринком для "Королли"-кросовера став Таїланд. Там він отримав цінник на рівні CH-R. Пізніше модель з'явилася у Бразилії, а в найближчих планах – вихід на ринки Індії та Австралії. Схоже, тепер Toyota вирішила розширити її географію північноамериканським ринком.

Corolla Cross базується на архітектурі TNGA-C, на якій побудовані Corolla and C-HR. За габаритами кросовер займає нішу між CH-R і RAV4, а його дорожній просвіт становить 161 міліметр.

Залежно від ринку позашляховик оснащується 1,8-літровим бензиновим мотором потужністю 140 кінських сил або дволітровим атмосферним двигуном, який розробить як на бензині, так і на етанолі. Віддача – 169 або 177 сил відповідно. Крім цього, у гамі є 122-сильна гібридна версія на базі мотора 1.8. Привід у Corolla Cross тільки передній, трансмісія – варіатор.

Є шанс, що Toyota Corolla Cross з'явиться і в Україні. Минулого тижня японський виробник отримав патент на модель, але можливо, що документ оформлений для захисту її дизайну від плагіату. Принаймні, поки Toyota не розкривала планів щодо виведення новинки на український ринок.

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