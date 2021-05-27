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Названі найпопулярніші автомобілі на американському ринку

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Ford F - фото 1
Ford F / insurify

Автомобільні експерти назвали найпопулярніші авто ринку США. Американці, в першу чергу, цінують практичність і комфорт, тому вибирають повнорозмірні пікапи.

Ідея такого рейтингу полягає не просто у внутрішньому інтересі, а й в користі для тих наших клієнтів, які звертаються з питанням "а що придбати за мій бюджет". Обсяги постачання автомобілів з Америки ростуть, і, не дивлячись на всю різноманітність пропозиції страхових автомобілів, ми сміливо можемо виділити кілька найпопулярніших брендів. Про це пише insurify.

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Так, Ford F-серії лідирує на ринку з великим відривом від усіх своїх конкурентів. Модель перемагає в рейтингу вже 46-й рік поспіль. У 1 кварталі 2021 року було продано 203 797 таких автомобілів (-3%), що відповідає 5,2% ринку.

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На другому місці (+1 місце) розташувався Ram Pick-up з 148 837 шт. (3,8% ринку), продажі якого зросли на 19,2%. Таким чином, Ram випередив Chevrolet Silverado (-1 місце), показники якого знизилися на 8,7% до 126 591 шт. (Частка - 3,2%).

Названі найпопулярніші автомобілі на американському ринку - фото 461146
Названі найпопулярніші автомобілі на американському ринку - фото 461147

На четвертому місці найкращий SUV Toyota RAV4 (114 255 шт.; + 17%).

Названі найпопулярніші автомобілі на американському ринку - фото 461148

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