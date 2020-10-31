Toyota 1967 року продали майже за мільйон доларів

За 912 500 доларів була продана в США з аукціону RM Sotheby's спорткар Toyota 2000 GT. Машину випустили в 1967 році. А за такі гроші сьогодні можна купити три Lamborghini Aventador.

Toyota 2000 GT – вже давно культове авто, перша спортивна модель марки. Всього випущено лише 351 таке купе (і кілька кабріолетів для фільму про Джеймса Бонда).

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Тому це давно вже найдорожча Toyota в історії: деякі екземпляри продавали і за $ 1,2 мільйона. Спорткар Тойота 2000 оснащений дволітровою 150-сильною шісткою виробництва Yamaha і 5-ступінчастою МКПП. Він розганяється до сотні за 8,4 с і розвиває 220 км / год.

Саме цим авто 30 років володів відомий гонщик Отто Лінтон. Не так давно Toyota 2000 GT пройшла реставрацію.

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