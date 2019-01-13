Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Різдво Нацвідбір на Євробачення 2019

Тоттенхем запросив за свою зірку космічні гроші

  • 8
В сезоні 2018/19 Гаррі Кейн в АПЛ зіграв 21 матч - фото 1
В сезоні 2018/19 Гаррі Кейн в АПЛ зіграв 21 матч / Evening Standard

Мадридський Реал цікавиться Гаррі Кейном, за якого шпори просять 350 мільйонів євро.

Лондонський "Тоттенхем" може відпустити свого лідера Гаррі Кейна в мадридський "Реал", якщо королівський клуб виплатить найбільшу суму в історії футболу.

І ще: Лідер Баварії змінився до невпізнання: ви здивуєтеся

"Шпори" хочуть отримати за 25-річного нападника збірної Англії 350 млн євро. У грудні боси "Реалу" контактували з керівництвом "Тоттенхема" щодо трансфера Кейна, і ті озвучили ціну за бомбардира. У Мадриді вирішили по завершенні сезону закрити це питання. Відзначимо, що в сезоні 2018/19 Гаррі Кейн в АПЛ зіграв 21 матч, в яких забив 14 м'ячів і зробив 5 асистів.

Читайте також: Шахтар підсилився ізраїльським півзахисником

Джерело: en.as.com
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Відпочинок взимку: чому варто поїхати у Норвегію
  • 10 cічня, 17:21
  • 854
Привітання з Старим Новим роком 2019 і прикольні картинки на свято
  • 10:00
  • 14383
Гарні привітання з Днем народження українською мовою
  • 25.04.2018, 20:31
  • 1016858
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Футбол Новини