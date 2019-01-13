Тоттенхем запросив за свою зірку космічні гроші

Мадридський Реал цікавиться Гаррі Кейном, за якого шпори просять 350 мільйонів євро.

Лондонський "Тоттенхем" може відпустити свого лідера Гаррі Кейна в мадридський "Реал", якщо королівський клуб виплатить найбільшу суму в історії футболу.

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"Шпори" хочуть отримати за 25-річного нападника збірної Англії 350 млн євро. У грудні боси "Реалу" контактували з керівництвом "Тоттенхема" щодо трансфера Кейна, і ті озвучили ціну за бомбардира. У Мадриді вирішили по завершенні сезону закрити це питання. Відзначимо, що в сезоні 2018/19 Гаррі Кейн в АПЛ зіграв 21 матч, в яких забив 14 м'ячів і зробив 5 асистів.

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