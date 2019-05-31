Тоттенхем – Ліверпуль: прогноз і ставки букмекерів на фінал Ліги чемпіонів

Другий в історії загальний англійський фінал Ліги чемпіонів між Тоттенхемом і Ліверпулем відбудеться 1 червня у Мадриді. Дізнайтеся прогноз результату поєдинку та ставки букмекерів на переможця Ліги чемпіонів!

1 червня Ліверпуль проведе чемпіонський матч проти Тоттенхему на стадіоні Ванда Метрополітано у Мадриді. Напередодні поєдинку стали відомі котирування букмекерів на цю супер-зустріч!

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Обидві команди провели божевільний сезон в єврокубках і гідні підняти над головою заповітний трофей. Для "шпор" вихід у фінал став історичним досягненням, у той час як "мерсисайдці" спробують вже вшосте стати чемпіонами Європи.

Прогноз і ставки на матч Тоттенхем – Ліверпуль

На думку букмекерів, саме у Ліверпуля більше шансів на перемогу в матчі. На перемогу підопічних Юргена Клоппа приймають ставки з коефіцієнтом 1.96, успіх Тоттенхема оцінюють в 4.10. Нічийний результат зустрічі – 3.55.

Так, букмекерська компанія Фаворит Спорт також вважає, що у Ліверпуля більше шансів виграти матч в основний час. На тріумф "червоних" приймають ставки з коефіцієнтом 1.92, тоді як на перемогу "шпор" можна поставити з коефіцієнтом 4.20. У разі, якщо основний час закінчиться внічию, є шанс помножити свою ставку на 3.55. Приймаються ставки також і на ймовірних авторів голів у поєдинку.

Ймовірні автори голів у складі Тоттенхема:

Гаррі Кейн 2.90

Сон 3.75

Деллі Аллі 5.50

Крістіан Еріксен 6.00

Мусса Сіссоко 13.0

Ймовірні автори голів у складі Ліверпуля:

Мохамед Салах 2.40

Садіо Мане 2.70

Роберто Фірміно 3.30

Джеймс Мілнер 6.00

Вірджіл ван Дейк 9.00

Котирування на завоювання трофея з урахуванням можливого додаткового часу та серії пенальті такі: 1.47 Ліверпуль, 2.80 Тоттенхем. При цьому шанси підняти Кубок у "червоних" – 66 відсотки.

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