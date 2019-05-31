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Тоттенхем – Ліверпуль: прогноз і ставки букмекерів на фінал Ліги чемпіонів
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Другий в історії загальний англійський фінал Ліги чемпіонів між Тоттенхемом і Ліверпулем відбудеться 1 червня у Мадриді. Дізнайтеся прогноз результату поєдинку та ставки букмекерів на переможця Ліги чемпіонів!
1 червня Ліверпуль проведе чемпіонський матч проти Тоттенхему на стадіоні Ванда Метрополітано у Мадриді. Напередодні поєдинку стали відомі котирування букмекерів на цю супер-зустріч!
Шлях Ліверпуля до фіналу: відео голів і огляд матчу ЛЧ
Обидві команди провели божевільний сезон в єврокубках і гідні підняти над головою заповітний трофей. Для "шпор" вихід у фінал став історичним досягненням, у той час як "мерсисайдці" спробують вже вшосте стати чемпіонами Європи.
Прогноз і ставки на матч Тоттенхем – Ліверпуль
На думку букмекерів, саме у Ліверпуля більше шансів на перемогу в матчі. На перемогу підопічних Юргена Клоппа приймають ставки з коефіцієнтом 1.96, успіх Тоттенхема оцінюють в 4.10. Нічийний результат зустрічі – 3.55.
Так, букмекерська компанія Фаворит Спорт також вважає, що у Ліверпуля більше шансів виграти матч в основний час. На тріумф "червоних" приймають ставки з коефіцієнтом 1.92, тоді як на перемогу "шпор" можна поставити з коефіцієнтом 4.20. У разі, якщо основний час закінчиться внічию, є шанс помножити свою ставку на 3.55. Приймаються ставки також і на ймовірних авторів голів у поєдинку.
Ймовірні автори голів у складі Тоттенхема:
- Гаррі Кейн 2.90
- Сон 3.75
- Деллі Аллі 5.50
- Крістіан Еріксен 6.00
- Мусса Сіссоко 13.0
Ймовірні автори голів у складі Ліверпуля:
- Мохамед Салах 2.40
- Садіо Мане 2.70
- Роберто Фірміно 3.30
- Джеймс Мілнер 6.00
- Вірджіл ван Дейк 9.00
Котирування на завоювання трофея з урахуванням можливого додаткового часу та серії пенальті такі: 1.47 Ліверпуль, 2.80 Тоттенхем. При цьому шанси підняти Кубок у "червоних" – 66 відсотки.
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