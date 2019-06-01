ТОТТЕНХЕМ – ЛІВЕРПУЛЬ онлайн трансляція: дивитися фінал Ліги чемпіонів

Поєдинок між командами Тоттенхем – Ліверпуль визначить переможця Ліги чемпіонів 2019. До вашої уваги онлайн трансляція, де можна дивитися матч і вболівати за свого фаворита!

Вирішальний матч головного клубного турніру Європи вже сьогодні! Ліверпуль, який пройшов Баварію, Порту і Барселону, зійдеться в битві з Тоттенхемом, який залишив за бортом Боруссію, Манчестер Сіті і неймовірний Аякс.

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"Шпори" мають у своїй історії єврокубкові трофеї. Лондонці двічі ставали володарями Кубка УЄФА (1972, 1984) і один раз здобули перемоги в Кубку володарів кубків УЄФА (1963). Ліверпуль є однією з найтитулованіших команд Старого Світу. "Мерсисайдці" п'ять разів піднімали над головою трофей Ліги чемпіонів (1977, 1978, 1981, 1984,2005) і ще тричі брали участь у фіналі (1985, 2007, 2018).

Телевізійна трансляція доступна на каналі Футбол 1. Дивитися гру Тоттенхем – Ліверпуль можна й онлайн:

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Ось які сайти показують поєдинок:

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