Тоттенхем – Ліверпуль: коли і де дивитися онлайн трансляцію фіналу ЛЧ

Сьогодні, 1 червня, відбудеться грандіозний фінал Ліги чемпіонів. Фінал найпрестижнішого єврокубка за участю Тоттенхема і Ліверпуля пройде у Мадриді. Дізнайтеся, коли і де дивитися онлайн матч!

Слідом за фінальним матчем двох лондонських клубів, Челсі і Арсеналу в Лізі Європи, свій поєдинок у вирішальному змаганні Ліги чемпіонів проведуть два інших представники Британії.

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Не пропустіть видовищний фінал ЛЧ 1 червня!

Анонс, коли і де дивитися матч Тоттенхем – Ліверпуль

Дата : 1.06.2019

: 1.06.2019 Коли : 22:00

: 22:00 Місце проведення : стадіон "Ванда Метрополітано", Мадрид

: стадіон "Ванда Метрополітано", Мадрид Де дивитися онлайн : на сайті OLL.tv

: на сайті OLL.tv Трансляція: Футбол 1

Футбол 1 Прогноз і ставки букмекерів: 1,96 – 4,10 – 3,55

У цьому сезоні команди двічі перетиналися в рамках чемпіонату Англії. Обидва поєдинки завершилися мінімальною перемогою "мерсисайдців" з рахунком 2:1. За всю історію клуби провели між собою 170 матчів. Тут перевага також на стороні "червоних", які здобули першість 79 разів, 43 гри закінчилися внічию і 48 разів сильнішою виявлялася команда з Лондона.

Орієнтовні склади:

Тоттенхем: Льоріс; Тріпп'єр, Алдервейрелд, Вертонген, Роуз; Ваньяма, Сіссоко; Еріксен, Аллі, Сон; Кейн

Ліверпуль: Аліссон; Александер-Арнолд, Матіп, ван Дейк, Робертсон; Фабіньо, Хендерсон, Вейналдум; Салах, Фірміно, Мане

Атмосферу фіналу доповнить перфоменс групи Imagine Dragons, яка виступить для уболівальників за лічені хвилини до початку матчу. Також на глядачів чекатиме виступ українського електронного струнного квартету Asturia – нашим дівчатам довірили почесну місію виконання гімну Ліги чемпіонів УЄФА.

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