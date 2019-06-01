Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Володимир Зеленський ЗНО Подорожі

Тоттенхем – Ліверпуль: коли і де дивитися онлайн трансляцію фіналу ЛЧ

  • 46
Дивіться фінал Ліги чемпіонів онлайн - фото 1
Дивіться фінал Ліги чемпіонів онлайн / Fox Sports

Сьогодні, 1 червня, відбудеться грандіозний фінал Ліги чемпіонів. Фінал найпрестижнішого єврокубка за участю Тоттенхема і Ліверпуля пройде у Мадриді. Дізнайтеся, коли і де дивитися онлайн матч!

Слідом за фінальним матчем двох лондонських клубів, Челсі і Арсеналу в Лізі Європи, свій поєдинок у вирішальному змаганні Ліги чемпіонів проведуть два інших представники Британії.

Читайте також: Тоттенхем – Ліверпуль: прогноз і ставки букмекерів на фінал Ліги чемпіонів

Не пропустіть видовищний фінал ЛЧ 1 червня!

Анонс, коли і де дивитися матч Тоттенхем – Ліверпуль

  • Дата: 1.06.2019
  • Коли: 22:00
  • Місце проведення: стадіон "Ванда Метрополітано", Мадрид
  • Де дивитися онлайн: на сайті OLL.tv
  • Трансляція: Футбол 1
  • Прогноз і ставки букмекерів: 1,96 – 4,10 – 3,55

У цьому сезоні команди двічі перетиналися в рамках чемпіонату Англії. Обидва поєдинки завершилися мінімальною перемогою "мерсисайдців" з рахунком 2:1. За всю історію клуби провели між собою 170 матчів. Тут перевага також на стороні "червоних", які здобули першість 79 разів, 43 гри закінчилися внічию і 48 разів сильнішою виявлялася команда з Лондона.

Орієнтовні склади:

Тоттенхем: Льоріс; Тріпп'єр, Алдервейрелд, Вертонген, Роуз; Ваньяма, Сіссоко; Еріксен, Аллі, Сон; Кейн

Ліверпуль: Аліссон; Александер-Арнолд, Матіп, ван Дейк, Робертсон; Фабіньо, Хендерсон, Вейналдум; Салах, Фірміно, Мане

Атмосферу фіналу доповнить перфоменс групи Imagine Dragons, яка виступить для уболівальників за лічені хвилини до початку матчу. Також на глядачів чекатиме виступ українського електронного струнного квартету Asturia – нашим дівчатам довірили почесну місію виконання гімну Ліги чемпіонів УЄФА.

І ще: Ярмоленко розповів, як в Англії відреагували на перемогу Зеленського

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Найкращі нові серіали 2019, які варто подивитися у червні
  • 30 травня, 18:52
  • 614
Секс, наркотики, Амстердам: як організувати подорож, яка запам'ятається назавжди
  • 29 травня, 21:15
  • 830
ТЕСТ: Перевір, наскільки добре ти знаєш історію України
  • 16 травня, 14:20
  • 1627
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Футбол Ліга Чемпіонів