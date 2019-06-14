Тотальний релакс: чоловік зробив автомобіль, яким можна керувати лежачи на гамаку

Водій може лежати на гамаку та їхати водночас

Голландець Мастер Міло, котрий створює різні незвичайні транспортні засоби для свого YouTube-каналу, побудував черговий дивний автомобіль. Ним потрібно керувати з гамака, підвішеного над машиною.

За основу для проекту був узятий старенький Suzuki з автоматичною коробкою передач.

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Йому спиляли дах і всі стійки, прибрали лобове скло, в салоні приварили шість труб, до яких кріпиться гамак, а також переробили рульове управління.

Коли автомобіль їде, гамак починає розгойдуватися й управляти транспортним засобом стає складно. Процес будівництво можна подивитися на початку ролика, а як саме на машині можна їздити, починаючи з восьмої хвилини.

Нагадаємо, що раніше ентузіаст зробив Volkswagen з дерева, а також зумів на цій саморобній машині понад 20 тисяч кілометрів.

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