Тости на весілля: красиві і прикольні весільні побажання молодятам

Тости на весілля є невіддільною частиною застілля. Це своєрідні побажання молодятам, що роблять свято незабутнім. Підготували гарні та прикольні тости своїми словами і у віршах, які точно запам'ятаються гостям.

Запорука хорошого тосту, який розчулить або розсмішить гостей, – ораторські навики промовця! Безперечно, саме харизмою можна покращити будь-який текст. Якщо ви не надто впевнені у собі, то маємо для вас кілька порад, як правильно говорити тости:

Оберіть найкращий час для тосту. Це має бути доречно. Не бажано виголошувати тости з різницею меншою ніж 15 хвилин. Продумайте текст привітання: оберіть серед найкращих тостів українською мовою, які ми підготували для вас у підбірці. Не варто заздалегідь випивати для хоробрості – це може все зіпсувати. Дивіться у очі молодятам та гостям, а не у підлогу. Говоріть впевнен о та чітко , не кваптеся, не перекрикуйте веселий гамір у залі, робіть паузи. Будьте щирі! Це свято, яке буває один раз на життя. Хочете плакати – не стримуйте сліз, з вас ніхто не буде кепкувати.

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До чого тільки не прагнуть подружжя – до срібного, золотого та навіть діамантового весілля, але це зовсім не головне. Адже необхідно прагнути до першого та єдиного шлюбу, в якому важливо не тільки число прожитих років пліч-о-пліч, але і справжня фортеця сімейних зв'язків.

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Бажаю новоспеченій подружній парі стати чудовими будівельниками сімейної благодаті. Необхідно почати з фундаменту і закласти в домашню фортеця повагу і любов. Далі зведіть стіни з ласки та турботи, а дахом нехай стане життєрадісність і вміння з гумором підходити до складнощів. Гірко молодим!

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Від щирого серця хочеться побажати дорогим молодятам лебедину вірність, а також вовчу відданість. Стати єдиним цілим, ніби птиці нерозлучники. Нехай створений вами в цей день союз буде непорушним все подальше життя. Любіть шалено один одного, не забувайте берегти свою любов. Дорожите нею і ставте її найвище.

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З давніх часів на Кавказі чоловіка і жінку порівнювали з двома нотами, без яких струни людських душ не можуть дати вірного і повного акорду. Так нехай наші молоді доповнюють один одного, а струни їх душ народжують дивовижну небесну музику, яка буде супроводжувати їх все життя.

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Обручка – давня емблема, заповідана нам предками. Це – символ вірності: серце чоловіка належить дружині й навпаки. У обручки немає ні початку, ні кінця. Обручка зроблена з чистого золота: значить, до нього не пристане ніякий бруд. Кільце – символ любові та вірності довіку. Дорогі наречені! Нехай ваша любов буде чиста, ніжна і вічна! Підкріпимо наше побажання дружним дзвоном келихів!

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Відомий письменник сказав: "Щастя – це коли тебе розуміють". Це дійсно так. Кожен з нас хоче бути зрозумілий іншими людьми, адже завжди дуже важливо відчувати підтримку і повагу оточення. Я хочу побажати нашим молодим взаєморозуміння і любові на довгі-довгі роки! Щастя вам, дорогі!

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Одна подружня пара дожила до благодатного весілля – 70 років. І всі ці роки подружжя були ласкаві та щасливі. Коли у них запитали, в чому секрет такого довголітнього сімейного щастя, вони відповіли: Весь секрет у тому, що всі ці сімдесят років у нас було односпальне ліжко.

Так вип'ємо ж за вічне односпальне подружнє ліжко!

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Бажаючи всього самого доброго нашим молодятам, я хочу одночасно дати їм і мудру пораду: ніколи не забувайте тих, хто дав вам життя, – батьків своїх. Не шкодуйте для них ласкавого слова. Адже ласкаве слово не важке. Підійдіть до них ближче й вклоніться їм нижче, як говорили за старих часів. Адже молодий працює руками, а старий – розум дає. Прикладіть до свого розуму батьківський – безбідне життя проживете. За взаєморозуміння батьків і молодят!

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Реальне життя складається з безлічі дрібниць, порожніх слів, суперечок, життєвих ситуацій. Життя – це гірлянда різнокольорових, світлих і похмурих днів. І від вашої розсудливості та згоди залежить спокій і добробут вашого життя, дорогі молодята! Так нехай повсякденні дрібниці не псують головного у вашому житті – щастя і радості. За ваше щастя, наречені!

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Вітаю молодят з тим, що відтепер їх союз скріплений клятвами та символічними кільцями. Обручка – це не просто прикраса. Це знак для всіх інших, що в серці живе любов, така ж нескінченна й обертається навколо однієї людини, як смужка металу, з якого виготовлене кільце, надіте на палець. І відносини з коханим дорогоцінні й шляхетні, як і метал кільця. Вип'ємо ж за взаємну міцну любов молодят, за її нескінченність!

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Молодята, скажіть, будь ласка, як з'являються діти? Не знаєте? Я нагадаю вам три способи, як і де їх можна знайти. По-перше, замовте їх у лелеки. По-друге, пошукайте в капусті. І, по-третє, сходіть в магазин. Але я хочу випити за четвертий спосіб поповнення вашої родини – найприємніший і перевірений! За молодих і їх майбутніх дітей!

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Від душі бажаємо щасливому подружжю стати відмінниками в школі спільного життя і складати всі іспити на вищий бал. Систематично вивчайте теорію і проходьте практику: дружина – в гаражі, а чоловік – на кухні. Але врахуйте, що на заліки та контрольні заборонено приносити шпаргалки. Для попусту необхідно відразу ж вивчити назви улюблених футбольних клубів та імена подружок. Дозволено консультуватися один з одним, організовувати позакласні зустрічі в кіно і користуватися послугами репетиторів в образі батьків. І не забувайте, цьому ремеслу вчаться все життя. Терпіння вам і задоволення від захопливого процесу!

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Піднімемо келихи за наших молодих і побажаємо їм навіть без вина і шампанського завжди бути злегка п'яними один одним. Гірко!

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В один прекрасний день в Провансі відзначали весілля двоє закоханих. Банкетний стіл ломився від надмірностей і делікатесів, вино текло рікою, дружня атмосфера не покидала гостей і молодят. Лише одна людина сумувала на цьому весіллі – кухар, який в цей знаменний день приготував недостатньо рожеву фуа-гру. Хочу підняти свій келих за життя наших молодих, в якій не буде більшого смутку, ніж переварена фуа-гра!

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Яку сім'ю вважають зразковою більшість чоловіків і жінок? Ви здивуєтеся, але приклади легко знайти у світі тварин. Чоловіки вважають, що краще сімейне життя схоже на левиний прайд: він є царем звірів, має багато дружин, які самі добувають їжу і виховують малят. Жінки мріють, щоб їх життя склалося, як у птахів: вона проводить цілий день, висиджуючи потомство, а чоловік приносить матеріал для гнізда і шукає їжу. Вам хочеться побажати, щоб ваше сімейне життя було, як у дельфінів. Нехай чоловік трепетно ​​і з ласкою доглядає за дружиною, оберігає її від інших самців. Щоб ви все життя кружляли в танці любові, вибираючи кожного разу один одного замість інших. З днем ​​весілля, дорогі, зі створенням нової сім'ї!

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Вип'ємо за те, щоб вузьке було ваше ліжко, і ви на ньому могли тільки обнявшись відпочивати. І щоб в будинку взимку було холодно, і ви зігрівати тілами могли один одного завжди. І щоб ви за руки тримаючись всюди бродили, і незабаром нам первістка народили.

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Вип'ємо за математику сімейного життя: за складання, завдяки якому склалася сімейна пара; за віднімання обох з-поміж парубків, неодружених, нежонатих і незаміжніх; за розподіл всіх прикростей і труднощів навпіл; за множення вашого роду шляхом народження дітей! За молодих!

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Одна з винуватиць сьогоднішнього свято, наречена, – людина небезпечна: вона – підпалювачка, і наречений зі мій згоден, бо вона поселила в його серці полум'я. Але я впевнений, що тепер вона окована ланцюгом, який не розірвати. П'ємо за здоров'я дорогої полонянки!

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Я помічаю один анатомічний парадокс у нашого нареченого... Не дивуйтеся! У нього серце не зліва, а справа – там, де сидить його юна чарівна дружина. Побажаємо ж, щоб цей феномен зберігся на все їх довге щасливе життя, щоб його серце завжди тягнулося до дружини, а серце дружини тяглося до чоловіка, і щоб союз цих сердець був непідвладний ніяким бурям, примхам, спокусам і негодам. Вип'ємо за ваш добробут!

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Якось я гуляв на одному весіллі. Так ось, молоді в першу шлюбну ніч прочитали казку "Іван – царський син", і через певний час у них народився прекрасний малюк! А ще я гуляв на весіллі у моєї подруги, там молоді в першу шлюбну ніч прочитали казку "Марія – майстриня", і незабаром у них народилася красуня дочка! Був випадок, гуляв я на весіллі в одного знайомого. Так там молоді читали на ніч казку "Білосніжка і сім гномів". І що ви думаєте? Зараз у них вже 7 синів і донька!

Так вип'ємо ж за те, щоб наші молодята прочитали сьогодні казку "Про царя Салтана та 40 богатирів"!

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Нехай ваші серця завжди будуть легкими від любові, а кишені – важкими від грошей. З днем весілля, гірко!

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Сьогодні найщасливіший день для вашої родини. Нехай з цього дня ви забудете про печалі, живіть в ідилії та злагоді.

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Нумо випиймо за незгасну пристрасть між подружжям!

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Бажаємо, щоб всі складнощі були вам по плечу, щоб на ваші плечі опускалися тільки приємні клопоти, щоб плечі ваші носили грамотні голови й щоб ви завжди були пліч-о-пліч!

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Щиро віримо в те, що весільне урочисте свято буває раз в житті. Святкуйте сьогодні так, щоб запам'ятати цей день на все життя. Радійте, пишаєтеся створенням нової сім'ї, любіть шалено і насолоджуйтеся один одним.

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Бажаємо, щоб сьогоднішній старт сімейного життя привів вас тільки до перемог, світлого майбутнього і до завоювання золотих медалей радості!

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За міцне і гармонійне поєднання обох люблячих сердець!

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Від щирого серця вітаємо вас в законному шлюбі. Найважливіше в житті – велика людська дружба і вірне кохання. Щоб ваша любов була такою ж довгою, як ваше життя!

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Секрет вдалого шлюбу таїться в деякій народної мудрості: любити потрібно не як можна більше, а як можна довше! П'ємо за неквапливість молодят!

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Дорогі молоді! У мене простий і короткий тост. Я побажаю, щоб у вашому житті завжди були присутні чотири святих імені, чотири ангели-хранителі: Віра, Надія, Любов та Софія – мудрість. Дотримуйтесь їх, і дай Боже вам щастя в сімейному житті.

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Як сказав англійський драматург Бернард Шоу: "Ганяючись за щастям, одного разу ви все ж зрозумієте, що весь цей час воно було у вас під носом". Як добре, що наші молодята досить швидко знайшли своє щастя! Ніколи не втрачайте своє щастя, бережіть його і дорожіть їм! За молодих! Гірко!

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Шановне подружжя! Ось і прийшов момент, коли марш Мендельсона урочисто і зворушливо прозвучав для вас. Нехай у ваших душах не вщухає ця музика. Залишайтеся гордістю для ваших батьків. Нехай ваші діти дарують вам щосекундне щастя. А в вашому житті панує гармонія, довіра і достаток!

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Ми починаємо привітання зі слова "бажаю", сподіваючись на те, що все сказане збудеться. Саме віра – річ сильна, яка здатна вселяти в серця надію. Я ж упевнений, що ваша сім'я буде міцною, що вона з роками буде тільки рости та процвітати. У вас неодмінно будуть талановиті й прекрасні діти, які подарують цьому світу частку добра. Ваша сім'я буде жити в достатку, а ви обов'язково будете розвиватися, підтримуючи один одного. Я точно знаю, що все це буде і беззастережно вірю в це! За молодих!

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Від батьків нареченої

Мила дочка і дорогий зять! Вітаємо вас з першим початком сімейних свят! Ми бажаємо відзначати сьогоднішню дату щорічно, щоб любов з кожним роком все міцнішала, а ваше захоплення одне одним росло. Щоб повагу один до одного ставало все сильніше. І щоб в цей день кожен наступний рік ваші очі так само світились щастям! Гірко!

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Від мами молодої

Доню! Прийшов зворушливий і чарівний момент. Пам'ятаєш, як ти маленька мріяла про принца, білу сукню, фату та купу подарунків? Сьогодні твоя мрія здійснилася! Тепер все залежить від вас – дитяча казка з легкістю перетвориться у дорослу бувальщину й буде залишатися такою ж ніжною, незвичайною. Не забувайте, що в родині все можливо! Женіть геть довгий смуток, недомовки, сварки та розчарування. Щоб брехня і зрада обходила ваш будинок десятою дорогою. Ви – одне ціле, знайте це. Завжди дбайливо і ніжно любіть один одного. Здорових вам діток в шлюбі. Бережи домашнє вогнище, моя люба донечко.

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Від тата молодої

Починаю свою промову від свого імені й від імені своєї дорогої дружини. Вітаю присутніх гостей, які поділяють з нами величезну радість. Проводжаючи свою дівчинку до вівтаря, я відчув непередавану гордість. Упевнений, що її обранець подарує їй безмежне щастя на довгі роки, тому без тіні сумніву благословляю їх пару. Звертаюся, в першу чергу, до нареченого. Нам, чоловікам, досить непросто зрозуміти жінку, але дарувати їй свою любов, оберігати та бути опорою потрібно завжди, тоді ваша сім'я буде міцною, як наша. Я щасливий, що моя дочка зустріла на цій великій планеті свого чоловіка. Бажаю вам пронести любов через довгі роки.

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Від батьків нареченого

Дивлячись на вас, діти, ми насолоджуємося вашою юністю, щастям і красою. На думці спливає фраза "які молоді ми були...", але вона втрачає актуальність, адже завдяки вашому щастю ми самі молодшаємо. Нехай і ваша нова сім'я дотримується принципу: "Мені добре, коли добре тобі". Таким чином, ви ніколи не втратите вогонь любові в осередку свого будинку. Піднімемо ж наші келихи, щоб добре стало кожному з нас! Гірко!

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Від мами молодого

Чесно зізнаюся перед гостями цієї прекрасної забави, буду переживати за коханого сина, адже я його виростила і виховала. Час не стоїть на місці, і тепер моя роль – допомога, слушні поради та вірність щодо нової сім'ї. Дорогі молоді, щастя вам, успіхів, любові. Нехай Господь подарує вам маленьких дітей, які будуть радувати вас, як ви мене. Нехай все у вас складеться так, як ви самі цього забажаєте. Вітаю!

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Від тата молодого

Дорогий сину! У нашій родині радісне поповнення – ми з мамою знайшли доньку. Як ти знаєш, мудру, красиву, життєрадісну, оптимістичну, завзяту. Бережи свою кохану, адже ти – справжній чоловік. Будь сміливим і відважним, але водночас ласкавим і ніжним. Нехай пролітають роки, ростуть діти, а у вашій родині панують злагода і добробут. Ми піднімаємо келихи на честь наших дітей. Любові, миру і всіх благ вашій родині! Гірко!

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Від батька і мами

Ми, батьки, вітаємо і благословляємо наших дітей. Їм разом будувати своє щастя. Нехай вони у всьому допомагають один одному, створюють міцну сім'ю і дочекаються такого щасливого дня, коли їхні діти будуть вступати в шлюб, заводити свої сім'ї. А зараз, дорогі гості, наповніть келихи, вип'ємо за молодих, за нову сім'ю, і нехай з ними все життя будуть віра, надія, любов! Гірко!

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Від подруги

Стільки побажань було вже сказано на адресу нареченого і нареченої, а я лише додам – ніколи не пускайте на поріг вашого будинку жахливе відчуття – ревнощі, тоді ви збережете ваш шлюб на довгі роки й не будете переживати через різні дрібниці!

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Від найкращого друга

Всі ми дивилися фільм "Брат" і ось в ньому головний герой весь час ставив питання: "У чому сила, брат?". І сьогодні, перебуваючи за цим святковим столом, я піднімаю келих за братів, за нас з тобою (ім'я нареченого), тому що ми з тобою знаємо правильну відповідь на це питання!

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Бернард Шоу стверджував: "Одружитися нерозумно, не одружуватися – ще дурніше". Наші молоді з двох дурниць вибрали меншу. І правильно зробили! Піднімаємо келихи за вас і ваше щастя!

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Від дружки

Одними з важливих гвинтиків сімейного щастя можна сміливо назвати спільні інтереси та захоплення. Вони дуже допомагають подружжю в подальшому житті. Адже це так само важливо для щастя, як і любити один одного. Я хочу побажати молодим, щоб у них було багато спільного, тоді союз їх буде цікавим і міцним! За вас!

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Я багато разів чув, що шлюбну ніч краще перенести на шлюбний ранок, з новими силами в нове життя. І тому хочу сказати молодятам – час доби не має ніякого значення і сенсу, головне, щоб будь-яку розпочата вами справа мала своє логічне завершення, а результати радували й захоплювали вас обох! Гірко!

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Від дружби

Хто сьогодні з простого хлопця перетворився на чоловіка? Наш наречений! На тебе тепер лягає відповідальність, ти – глава сім'ї та майбутній батько. Бажаю тобі не знати життєвих розчарувань і запастися терпінням, без якого в наш час жити практично неможливо. Нехай любов зігріває ваші серця вічно, а майбутні діти відрізняються богатирським здоров'ям. Випиймо за новий сімейний початок!

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Дорогі молодята! Напевно, вам не дуже подобається слово, яким називається оформлення подружніх стосунків – шлюб. Хіба можуть назвати щось хороше шлюбом? Так давайте ж піднімемо келихи за те, щоб ваш шлюб не був бракованим, щоб ви цінували та поважали один одного, дбайливо ставилися до почуттів і зберігали вірність один одному навіть в найважчі хвилини спільного життя!

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Від друга

Друже! Сьогодні, коли ти говориш "стоп" холостяцькому життю, хочу розповісти тобі, що життя – це або смілива пригода, або нічого подібного. Ось тепер, коли ти знайшов свою половинку, у тебе почнеться найцікавіше пригода, заради якої варто існувати справжньому чоловікові!

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Все життя, скільки себе пам'ятаю, на кожне свято бажав своєму найкращому другові зустріти порядну, люблячу, доброзичливу і красиву жінку, яка б поважала і добре ставилася до його друзям, а також завжди була рада їм. А ти, навпаки, завжди ставився до цих побажань несерйозно. І ось, я шалено радий цьому, прийшов момент, коли всі мої побажання збулися. Тому швидше робимо відповідні висновки й п'ємо за щирих і доброзичливих друзів, які пророкують щасливе життя один одному! Нехай в житті вашому, шановні молодята, їх буде якомога більше! Гірко!

***

Завжди цікавився, чому в день весільного урочистого свята наречена одягнена в біле, а наречений – в чорне? І тільки зараз знайшов відповідь на своє питання. Складно уявити щось світліше, ніж щастя нареченої, а також більш суворе і відповідальне, ніж чорний костюм нареченого. Так давайте ж піднімемо чарки за нашого нареченого, який сьогодні уособлює собою відповідальність перед життєвим вибором!

***

Коли серця єднаються навіки,

Вітають молодят весільні дзвони.

Бажаємо вам щастя і добра без ліку,

Порозуміння, радості та згоди.

Хай доля зберігає повсякчас

Подружжя миле, всю його родину

Тож підіймемо келихи за вас:

Нову сім'ю – майбутнє України!

***

В одне злилися ви серцями

І стали вдвох на рушничок;

Ми вам бажаємо з роками

Гарненьких, милих діточок.

Нехай любов в серцях не в'яне –

І повні келихи вина

За наших молодят коханих

Ми радо вип'ємо до дна!

***

Шановні молодята!

Обом – того, що щастям кличуть люди,

Хай усмішка не сходить із лиця,

Життя нехай мов гарна пісня буде,

А пісні тій не бачиться кінця.

Най дні ваші будуть веселі, щасливі,

Хай родяться діти здорові, вродливі,

Хай вірних вам друзів життя посилає,

А щира любов у серцях не згасає!

***

Нехай ваша життєва дорога буде нескінченною,

А союз двох сердець – квіткою благословенною,

Хай стелиться барвінковим листом,

Калиновими гронами росянисте щастя молодої сім’ї.

Нехай добро вам множиться, радість ділиться навпіл,

А Бог посилає друзів,

Радість та діток, як квіти у лузі.

Нехай у житті вам буде солодко,

А сьогодні – гірко!

***

Усього, що найкращого у серці маємо,

Вам, молодята, у цей день бажаємо.

Хай виправдовує життя усі ваші надії,

Хай втілюються задуми й здійснюються мрії,

Хай ваша молодість ніколи не минає,

І не минають щастя, радість і добро,

Хай вічними гостями дім ваш заселяють

Кохання й злагода, і двох сердець тепло!

Бажаю, щоб ваше кохання

Не було, як сонце, бо сонце сідає

Щоб ваше кохання не було, як місяць,

Бо місяць тікає

Щоб ваше кохання не було, як вітер,

Бо вітер гуляє!

А щоб воно було, як море,

Бо море безкрає!

***

День єдиний у житті

Лиш такий буває.

Вас зі створенням сім'ї

Вся рідня вітає.

Дві обручки золоті

Вас удвох з'єднали;

Зичимо, щоб печалі всі

Дім ваш обминали.

Завжди в злагоді живіть,

Грошей наживайте,

Один одного любіть,

Хмарних днів не знайте.

***

Хай доля дасть вам безліч літ щасливих

На злагоду, достаток і любов,

Хай ангела чарівні білі крила

Вас захистять від лиха та обмов.

***

До щастя стежина стелилась,

Ви двоє зустрілись на ній,

Вона вам серця поєднала,

Даруючи радість надій.

Вам, (ім'я молодого і молодої),

Судилося стати

На вишитий щастям рушник,

То хай же кохання і вірність

Буде у вас на весь вік!

Гірко! Гірко!

***

Ви стали чоловіком і дружиною – нині вже нікуди діватися!

Бажаю замість сварок і чвар завжди любовно цілуватися,

а якщо щось раптом не так – скоріше один одного обійміть,

випадково сказане слово – вибачте відразу і зрозумійте.

Бажаю, щоб було все, чого ви захочете тільки.

Ну а зараз давайте разом ми співаймо: "Гірко!"

***

Дорогі друзі, ось і стали ви новою сім'єю!

Вітаю її з Днем Народження я від душі.

Для мене немає рідніше людей, ніж наречений молодий

і наречена-красуня – з нею хоч картину пиши!

Я бажаю вам довгих, красивих і радісних років.

Нехай завжди будинок ваш буде таким же гарним, рідним,

нехай всередині його теплий вогонь дарує щирий світло.

Так давайте ж вип'ємо за легке життя молодих!

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